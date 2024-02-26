Популярні в РФ серіали "Слово пацана", "Холоп" тощо знімали як контент до перевиборів Путіна − ЗМІ

Російське видання "Медуза" повідомляє, що "Слово пацана", "Холоп" та інші популярні в Росії серіали знімали як "контент" до перевиборів російського диктатора Володимира Путіна.

Джерело: "Медуза" з посиланням на внутрішні документи адміністрації президента РФ, до яких видання отримало доступ

Деталі: Повідомляється, що ще навесні 2023 року в Кремлі відбулася нарада, присвячена прийдешньому переобранню Володимира Путіна, до якого тоді залишався рівно рік. На ній співробітникам адміністрації, федеральним чиновникам і політтехнологам демонстрували багатосторінкову презентацію під назвою "Творчий контент до виборів".

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Її показував голова управління громадських проєктів адміністрації Путіна Сергій Новіков, у чиєму відомстві зараз ухвалюють головні рішення щодо державної культурної політики РФ.

Презентація була підготовлена Новіковим у співавторстві з головою Інституту розвитку інтернету Олексієм Гореславським. Під час війни ІРІ став розподільником колосальних коштів, які витрачають на виробництво фільмів, серіалів та іншої культурної продукції, багато з яких мають пропагандистський характер.

Згідно з текстом, загалом під вибори 2024 року АП та ІРІ підготували кілька десятків "творчих проєктів".

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Підлеглі Новікова взяли на себе їхнє просування за допомогою блогерів і ЗМІ, а відомство Гореславського − цифрову і зовнішню рекламу, а також маркетинг загалом. Залучили до роботи й АНО "Діалог", ще одну пропагандистську структуру, яка має відділення по всій Росії і з 24 лютого 2022 року займається поширенням фейків про Україну. У презентації зазначено, що діалогівцям доручили "поширення контенту в регіонах".

У документі перераховані назви фільмів і серіалів, які планують "поширювати" і "просувати" у зв'язку з виборами президента Росії. Серед них як проєкти "за тематикою СВО" (тобто про війну проти України), так і дуже популярні мейнстримні фільми та серіали, які дуже складно запідозрити в просуванні продержавного порядку денного.

У документі вказані комедія "Холоп 2", драма про фігурне катання "Лід 3", мюзикл "Бременські музиканти", фільм-казка "За щучим велінням", серіал "Слово пацана".

За оцінкою авторів презентації, ці та інші проєкти покликані забезпечити "захист національних інтересів" і свідчити "про збереження культурної ідентичності, традицій і суверенітету".

Зокрема, найпопулярніший в РФ за останні роки серіал "Слово пацана", що розповідає про казанські кримінальні угруповання останніх радянських років, покликаний забезпечити "підвищення рівня знання населення про позитивні зміни в житті людей у Росії, про історичні та сучасні досягнення співвітчизників, про героїв наших днів і приклади для наслідування".

Крім того, на думку Кремля, "Слово пацана" розповідає про "якісні зміни життя в Росії як стійкий тренд" (тобто, мабуть, про те, що у 2020-х росіяни живуть краще, ніж радянські люди у 1980-х − примітка "Мезузи"). Повідомляється, що "Слово пацана" знімали, зокрема, на гроші ІРІ.

Музичний фільм "Пророк" про життя Олександра Пушкіна потрапив у презентацію з формулюванням: "Герої наших днів, приводи для гордості та великі імена Росії".

Є в документі і більш очевидні приклади. Наприклад, серіал "НДР" − про роботу радянського розвідника у Східній Німеччині, який, згідно з презентацією, показує "позитивний імідж співробітника органів держбезпеки".

Крім того, там є проєкти, безпосередньо присвячені війні проти України і "жителям нових територій". Наприклад, "Отцы Донбасса", який називають "багатосерійним документальним фільмом про людей і події, що відбуваються на південних рубежах Росії на територіях Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Ростовської областей ПФО Росії".

За даними "Медузи", на цей проект Президентський фонд культурних ініціатив витратив майже 20 мільйонів рублів.

Ще один проєкт про війну, серіал "20/22", розповідає історію кохання Данила, який вирушив на Донбас "добровольцем із гуманітарною місією", і Аліси, "категоричної противниці спецоперації".

Ще один серіал "Нюрнберг" покликаний змінити ситуацію, коли в "масовій історичній свідомості, сформованій у тому числі Голлівудом, на перший план незмінно виходять англо-американські заслуги в проведенні міжнародного трибуналу, а роль СРСР фактично забута".

"Медуза" спробувала взяти коментарі у творців цих фільмів і серіалів, але вони говорити відмовилися. Водночас джерела, близькі до знімальних груп і режисерів заявили, що нібито "вперше чують" про те, що картини можуть бути частиною передвиборчої кампанії Путіна.