Популярные в РФ сериалы "Слово пацана", "Холоп" и пр. снимали как контент к перевыборам Путина − СМИ

Российское издание "Медуза" сообщает, что "Слово пацана", "Холоп" и другие популярные в России сериалы снимали как "контент" к перевыборам российского диктатора Владимира Путина.

Источник: "Медуза" со ссылкой на внутренние документы администрации президента РФ, к которым издание получило доступ

Детали: Сообщается, что еще весной 2023 в Кремле прошло совещание, посвященное грядущему переизбранию Владимира Путина, до которого тогда оставался ровно год. На нем сотрудникам администрации, федеральным чиновникам и политтехнологам демонстрировали многостраничную презентацию под названием "Творческий контент к выборам".

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Ее показывал глава управления общественных проектов администрации Путина Сергей Новиков, в чьем ведомстве сейчас принимаются главные решения относительно государственной культурной политики РФ.

Презентация была подготовлена Новиковым в соавторстве с главой Института развития интернета Алексеем Гореславским. Во время войны ИРИ стал распределителем колоссальных денег, которые тратят на производство фильмов, сериалов и другой культурной продукции, многие из которых носят пропагандистский характер.

Согласно тексту, всего под выборы 2024 года АП и ИРИ подготовили несколько десятков "творческих проектов". Подчиненные Новикова взяли на себя их продвижение с помощью блогеров и СМИ, а ведомство Гореславского − цифровую и наружную рекламу, а также маркетинг в целом. Привлекли к работе и АНО "Диалог", еще одну пропагандистскую структуру, которая имеет отделения по всей России и с 24 февраля 2022 года занимается распространением фейков об Украине. В презентации указано, что диалоговцам поручили "распространение контента в регионах".

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В документе перечислены названия фильмов и сериалов, которые планируется "распространять" и "продвигать" в связи с выборами президента России. Среди них как проекты "по тематике СВО" (то есть о войне против Украины), так и очень популярные мейнстримные фильмы и сериалы, которые очень сложно заподозрить в продвижении прогосударственной повестки.

В документе указаны комедия "Холоп 2", драма о фигурном катании "Лед 3", мюзикл "Бременские музыканты", фильм-сказка "По щучьему велению", сериал "Слово пацана".

По оценке авторов презентации, эти и другие проекты призваны обеспечить "защиту национальных интересов" и свидетельствовать "о сохранении культурной идентичности, традиций и суверенитета".

В частности, самый популярный РФ за последние годы сериал "Слово пацана", рассказывающий о казанских криминальных группировках последних советских лет, призван обеспечить "повышение уровня знания населения о позитивных изменениях в жизни людей в России, об исторических и современных достижениях соотечественников, о героях наших дней и примерах для подражания".

Кроме того, по мнению Кремля, "Слово пацана" рассказывает о "качественных изменениях жизни в России как устойчивом тренде" (то есть, видимо, о том, что в 2020-х россияне живут лучше, чем советские люди в 1980-х − примечание "Мезузы"). Сообщается, что "Слово пацана" снимали в том числе на деньги ИРИ.

Музыкальный фильм "Пророк" о жизни Александра Пушкина попал в презентацию с формулировкой: "Герои наших дней, поводы для гордости и великие имена России".

Есть в документе и более очевидные примеры. Например, сериал "ГДР" − о работе советского разведчика в Восточной Германии, который, согласно презентации, показывает "положительный имидж сотрудника органов госбезопасности".

Кроме того, там есть проекты, непосредственно посвященные войне против Украины и "жителям новых территорий". Например, "Отцы Донбасса" который называют "многосерийным документальным фильмом о людях и событиях, происходящих на южных рубежах России на территориях Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Ростовской областей ЮФО России".

По данным "Медузы", на этот проект Президентский фонд культурных инициатив потратил почти 20 миллионов рублей.

Еще один проект о войне, сериал "20/22", рассказывает историю любви Данилы, который отправился в Донбасс "добровольцем с гуманитарной миссией", и Алисы, "категорической противницы спецоперации".

Еще один сериал "Нюрнберг" призван изменить ситуацию, когда в "массовом историческом сознании, сформированном в том числе Голливудом, на первый план неизменно выходят англо-американские заслуги в проведении международного трибунала, а роль СССР фактически забыта".

"Медуза" попыталась взять комментарии у создателей этих фильмов и сериалов, но они говорить отказались. Вместе с тем источники, близкие к съемочным группам и режиссерам заявили, что якобы "впервые слышат" о том, что картины могут быть частью предвыборной кампании Путина.