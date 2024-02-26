В одному з районів Києва стартували військові навчання

Підрозділи угруповання сил та засобів оборони Києва 26 лютого розпочали військові навчання в Дарницькому районі.

Джерело: Дарницька районна державна адміністрація

Дослівно: "У Дарницькому районі відсьогодні, 26.02.2024, та протягом наступних трьох днів триватимуть військові навчання за участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва.

Реклама:

У ході тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння".

Деталі: Мета навчань: нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.

Дарницька районна адміністрація нагадує, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки суворо заборонено.