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В одному з районів Києва стартували військові навчання

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 26 лютого 2024, 10:26
В одному з районів Києва стартували військові навчання
Ілюстративне Фото Калуської міської ради

Підрозділи угруповання сил та засобів оборони Києва 26 лютого розпочали військові навчання в Дарницькому районі.

Джерело: Дарницька районна державна адміністрація

Дослівно: "У Дарницькому районі відсьогодні, 26.02.2024, та протягом наступних трьох днів триватимуть військові навчання за участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва.

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У ході тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння".

Деталі: Мета навчань: нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.

Дарницька районна  адміністрація нагадує, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки суворо заборонено. 

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Теми: Київвійна
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