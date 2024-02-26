Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В одном из районов Киева начались военные учения

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 26 февраля 2024, 10:26
В одном из районов Киева начались военные учения
Иллюстративное Фото Калушского городского совета

Подразделения группировки сил и средств обороны Киева 26 февраля начали военные учения в Дарницком районе.

Источник: Дарницкая районная государственная администрация

Дословно: "В Дарницком районе с сегодняшнего дня, 26.02.2024, и в течение следующих трех дней будут проходить военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева.

Реклама:

В ходе тренировок состоятся практические действия с привлечением личного состава, штатной военной техники и вооружения".

Детали: Цель учений: наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонительной операции.

Дарницкая районная администрация напоминает, что снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники строго запрещено.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киеввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине

Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали

Зеленский предостерег США и Европу от проигрыша "Шахедам" или российским истребителям

Из-за наезда авто на толпу в Польше пострадали шестеро украинцев

Все шесть направлений на границе с Польшей заблокированы - ГПСУ

Трамп выиграл кокусы в трех штатах

Все новости...
Киев
Премьер Болгарии приехал в Киев
Президент Еврокомиссии приехала в Киев
В Киеве накрыли провайдера, который поставлял интернет оккупантам Донетчины
Последние новости
02:12
По двум громадам Сумщины враг ударил НАР, еще на одну сбросил 37 мин
01:40
Боррель призвал расследовать гибель палестинцев в Газе, которые ожидали гумпомощь
01:18
Израиль не закончит войну в Секторе Газа, пока не уничтожит ХАМАС – министр обороны Израиля
00:24
30 украинских ветеранов отправились в США на соревнования среди военных
23:49
CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине
23:13
Погода на понедельник: от 3° мороза до 15° тепла, на западе небольшой дождь
23:10
Правоохранители Испании, Италии и Греции ликвидировали банду фальшивомонетчиков
22:44
Жирона с Довбыком и Цыганковым минимально проиграла Мальорке в чемпионате Испании
22:29
Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали
22:20
В Ивановском под Бахмутом идут жесткие бои, также россияне атакуют Богдановку – ВСУ
Все новости...
Реклама: