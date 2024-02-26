В одном из районов Киева начались военные учения

Подразделения группировки сил и средств обороны Киева 26 февраля начали военные учения в Дарницком районе.

Источник: Дарницкая районная государственная администрация

Дословно: "В Дарницком районе с сегодняшнего дня, 26.02.2024, и в течение следующих трех дней будут проходить военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева.

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В ходе тренировок состоятся практические действия с привлечением личного состава, штатной военной техники и вооружения".

Детали: Цель учений: наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонительной операции.

Дарницкая районная администрация напоминает, что снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники строго запрещено.