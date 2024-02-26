Ув’язнений і його дружина за завданням ФСБ шукали ТЕС на Львівщині – СБУ

Правоохоронці заявили про нейтралізацію подружжя у Львівській області, яке за завданням російської Федеральної служби безпеки займалося підготовкою ракетного удару по місцевій енергетичній інфраструктурі.

Джерело: Служба безпеки України, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Деталі: Кіберфахівці СБУ виявили, що чоловік, який із 2023 року відбуває покарання у місцевій колонії за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, був завербований співробітниками ФСБ і залучив до збору інформації свою дружину, яка перебувала на волі.

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У поле зору ворога чоловік потрапив через поширення в соцмережі дописів на підтримку збройної агресії РФ проти України. Співробітники ФСБ встановили з ним контакт та дистанційно завербували. Після цього вони перейшли до спілкування в анонімному чаті, де ув’язнений отримав агентурні завдання та покрокові інструкції щодо їх виконання.

За даними прокуратури, 44-річний чоловік у місці позбавлення волі таємно використовував мобільний телефон та поширив більше десятка дописів у одній із соцмереж, які прославляли окупантів і підтримували армію РФ. Після чергової вподобаної проросійської публікації чоловік отримав завдання від спецагента Росії – сфотографувати та визначити координати об’єктів критичної інфраструктури у м. Львові.

Ув'язнений у Львівській області таємно використовував смартфон і зв'язався з ФСБ Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Серед головних цілей ворога були електростанції, які забезпечують світлом більшу частину цього регіону.

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Щоб виконати вказівку, підозрюваний залучив третю особу. За даними СБУ, на прохання ув’язненого його дружина мала знайти "потрібні" енергооб’єкти та сфотографувати їх з прив’язкою до місцевості. Чоловік надав їй перелік адрес, придбав мобільний телефон, провів інструктаж щодо фотографування та надіслав гроші на транспортні витрати.

Окупанти обіцяли профінансувати всі "поточні" витрати своїх поплічників, пов’язані з розвідувально-підривною діяльністю, а також перерахувати грошову "винагороду".

У разі отримання розвідінформації, агресор планував використати її для наведення ракетних ударів, щоб знеструмити західний регіон України.

Але співробітники СБУ своєчасно викрили злочинні наміри російської спецслужби та запобігли їх реалізації.

Під час обшуку в камері російського агента вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ.

Ув'язнений у Львівській області став агентом ФСБ і втягнув у справу дружину Фото прокуратури

Слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Також планується повідомити про підозру у державній зраді жінці фігуранта.

Триває розслідування.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ у Львівській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.