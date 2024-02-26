Заключенный и его жена по заданию ФСБ искали ТЭС на Львовщине – СБУ

Правоохранители заявили о нейтрализации супругов во Львовской области, которые по заданию российской Федеральной службы безопасности занимались подготовкой ракетного удара по местной энергетической инфраструктуре.

Источник: Служба безопасности Украины, Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Детали: Киберспециалисты СБУ обнаружили, что мужчина, который с 2023 года отбывает наказание в местной колонии за нанесение тяжких телесных повреждений, был завербован сотрудниками ФСБ и привлек к сбору информации свою жену, которая находилась на свободе.

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В поле зрения врага мужчина попал из-за распространения в соцсети сообщений в поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины. Сотрудники ФСБ установили с ним контакт и дистанционно завербовали. После этого они перешли к общению в анонимном чате, где заключенный получил агентурные задачи и пошаговые инструкции по их выполнению.

По данным прокуратуры, 44-летний мужчина в месте лишения свободы тайно использовал мобильный телефон и распространил более десятка сообщений в одной из соцсетей, которые прославляли оккупантов и поддерживали армию РФ. После очередного одобрения пророссийской публикации мужчина получил задание от спецагента России – сфотографировать и определить координаты объектов критической инфраструктуры в г. Львове.

Заключенный во Львовской области тайно использовал смартфон и связался с ФСБ Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Среди главных целей врага были электростанции, которые обеспечивают светом большую часть этого региона.

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Чтобы выполнить указание, подозреваемый привлек третье лицо. По данным СБУ, по просьбе заключенного его жена должна была найти "нужные" энергообъекты и сфотографировать их с привязкой к местности. Мужчина дал ей перечень адресов, приобрел мобильный телефон, провел инструктаж по фотографированию и прислал деньги на транспортные расходы.

Оккупанты обещали профинансировать все "текущие" расходы своих пособников, связанные с разведывательно-подрывной деятельностью, а также перечислить денежное "вознаграждение".

В случае получения развединформации, агрессор планировал использовать ее для наведения ракетных ударов, чтобы обесточить западный регион Украины.

Но сотрудники СБУ своевременно разоблачили преступные намерения российской спецслужбы и предотвратили их реализацию.

Во время обыска в камере российского агента был изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с ФСБ.

Заключенный во Львовской области стал агентом ФСБ и втянул в дело жену Фото прокуратуры

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Также планируется сообщить о подозрении в государственной измене жене фигуранта.

Продолжается расследование.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ во Львовской области под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.