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У Києві зранку лунала сирена без тривоги: КМДА пояснила причину

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 26 лютого 2024, 11:55
У Києві зранку лунала сирена без тривоги: КМДА пояснила причину
ФОТО GETTY IMAGES

Сирена, яку чули у Києві зранку без оголошення повітряної тривоги, пролунала через роботи з технічного обслуговування системи оповіщення.

Джерело: "Суспільне" із посиланням на коментар пресслужби КМДА

Дослівно: "У Києві сирену було чутно через роботи з технічного обслуговування системи оповіщення, повідомили нам у пресслужбі КМДА".

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Передісторія: 

  • Зранку 26 лютого у Києві пролунала сирена, однак повітряну тривогу не оголошували.

Теми: Київповітряна тривогаКМДА
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