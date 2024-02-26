У Києві зранку лунала сирена без тривоги: КМДА пояснила причину

Сирена, яку чули у Києві зранку без оголошення повітряної тривоги, пролунала через роботи з технічного обслуговування системи оповіщення.

Джерело: "Суспільне" із посиланням на коментар пресслужби КМДА

Дослівно: "У Києві сирену було чутно через роботи з технічного обслуговування системи оповіщення, повідомили нам у пресслужбі КМДА".

Реклама:

Передісторія: