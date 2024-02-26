У Києві зранку лунала сирена без тривоги: КМДА пояснила причину
Понеділок, 26 лютого 2024, 11:55
Сирена, яку чули у Києві зранку без оголошення повітряної тривоги, пролунала через роботи з технічного обслуговування системи оповіщення.
Джерело: "Суспільне" із посиланням на коментар пресслужби КМДА
Дослівно: "У Києві сирену було чутно через роботи з технічного обслуговування системи оповіщення, повідомили нам у пресслужбі КМДА".
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Передісторія:
- Зранку 26 лютого у Києві пролунала сирена, однак повітряну тривогу не оголошували.