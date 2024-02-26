В Киеве утром звучала сирена без тревоги: КГГА объяснила причину
Понедельник, 26 февраля 2024, 11:55
Сирена, которую слышали в Киеве утром без объявления воздушной тревоги, прозвучала из-за работ по техническому обслуживанию системы оповещения.
Источник: "Суспильне" со ссылкой на комментарий пресс-службы КГГА
Дословно: "В Киеве сирену было слышно из-за работ по техническому обслуживанию системы оповещения, сообщили нам в пресс-службе КГГА".
Реклама:
Предыстория:
- Утром 26 февраля в Киеве прозвучала сирена, однако воздушную тревогу не объявляли.