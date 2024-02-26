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В Киеве утром звучала сирена без тревоги: КГГА объяснила причину

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 26 февраля 2024, 11:55
В Киеве утром звучала сирена без тревоги: КГГА объяснила причину
ФОТО GETTY IMAGES

Сирена, которую слышали в Киеве утром без объявления воздушной тревоги, прозвучала из-за работ по техническому обслуживанию системы оповещения.

Источник: "Суспильне" со ссылкой на комментарий пресс-службы КГГА

Дословно: "В Киеве сирену было слышно из-за работ по техническому обслуживанию системы оповещения, сообщили нам в пресс-службе КГГА".

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Предыстория: 

  • Утром 26 февраля в Киеве прозвучала сирена, однако воздушную тревогу не объявляли.

Темы: Киеввоздушная тревогаКГГА
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