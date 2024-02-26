Радник Сенату США потрапив під слідство, бо неофіційно передав в Україну снайперське спорядження – NYT

Старший радник Сенату США в Комісії з безпеки і співробітництва в Європі США Кайл Паркер перебуває під слідством, бо нібито неофіційно передав в Україну снайперське спорядження на 30 тисяч доларів.

Джерело: The New York Times

Дослівно: "Високопоставлений співробітник Капітолійського пагорба, який тривалий час висловлював свою позицію щодо політики Росії, перебуває під слідством Конгресу у зв'язку з його частими поїздками в зони бойових дій в Україні і наданням, за його словами, снайперського спорядження українським військовим на суму в 30 000 доларів".

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Деталі: Кайл Паркер є старшим радником Сенату США в комісії з безпеки і співробітництва в Європі, відомій як Гельсінська комісія. Комісія очолюється членами Конгресу і укомплектована помічниками конгресменів. Вона має вплив на питання демократії та безпеки і активно підтримує Україну.

У конфіденційному звіті директора та головного юрисконсульта комісії йдеться про те, що Паркер подорожував лінією фронту в Україні в камуфляжі та з українськими військовими знаками розрізнення, а також "найняв українського чиновника для отримання стипендії від уряду США, всупереч запереченням чиновників з питань етики та безпеки Конгресу США".

Представник Паркера заявив, що він не зробив нічого поганого. Водночас глава комісії рекомендував звільнити Паркера.

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Звіт спирався на публічні записи заходу, під час якого Паркер розповідав про отримання спорядження для українських снайперів.

У записі він сказав, що родич в Україні передав йому 30 000 доларів, зібраних ветеранами та волонтерами, на які він купив далекоміри на Amazon і балістичні датчики вітру у виробника з Філадельфії.

Він сказав, що доставив їх до Харкова на Великодні вихідні 2022 року "хлопцям, які збираються боротися зі снайперами на передовій". Далекоміри - це спеціалізовані біноклі або монокуляри. Вітроміри допомагають розраховувати погодні параметри для вирівнювання пострілів.

Експорт такого обладнання не обов'язково обмежений, хоча поставки складних моделей можуть бути обмежені. Паркер сказав, що він дотримується експортного законодавства: "У воюючу Україну не можна їхати з пустою валізою".

У доповіді піднімається питання про те, що палка підтримка України Паркером перетинає етичні та правові межі, і що він, як держслужбовець США, міг діяти як агент України. Через свого представника Паркер заперечив це.

У соцмережах Паркер заявив, що від початку вторгнення в лютому 2022 року він щонайменше сім разів їздив в Україну, в тому числі в зони бойових дій, називаючи себе "американським чиновником, який найбільше подорожував Україною у воєнний час".

На фотографіях з цих поїздок у соціальних мережах він зображений у камуфляжі та з розпізнавальними знаками українських підрозділів.

Представник Паркера заявив, що поїздки на фронт не були офіційними.

Але Паркер публічно говорив так, ніби вони були офіційними. Деякі з тих, хто подорожував з ним, сказали, що вірили, що він був у державних справах.

Відвідування лінії фронту в Україні не є незаконним, незважаючи на застереження Державного департаменту США.

За словами двох американських чиновників, які безпосередньо знайомі з ходом розслідування, він розповів представникам Конгресу, що принаймні частина його поїздок була спрямована на те, щоб переконати родину, яка залишилася в Україні, виїхати звідти.