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Советник Сената США попал под следствие, потому что передал в Украину снайперское снаряжение – NYT

Алена МазуренкоПонедельник, 26 февраля 2024, 12:06
Советник Сената США попал под следствие, потому что передал в Украину снайперское снаряжение – NYT
Кайл Паркер, Фото: Kyle Parker в X

Старший советник Сената США в Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе США Кайл Паркер находится под следствием, потому что якобы неофициально передал в Украину снайперское снаряжение на 30 тысяч долларов.

Источник: The New York Times

Дословно: "Высокопоставленный сотрудник Капитолийского холма, который долгое время высказывал свою позицию относительно политики России, находится под следствием Конгресса в связи с его частыми поездками в зоны боевых действий в Украине и предоставлением, по его словам, снайперского снаряжения украинским военным на сумму в 30 000 долларов".

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Детали: Кайл Паркер является старшим советником Сената США в комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, известной как Хельсинкская комиссия. Комиссия возглавляется членами Конгресса и укомплектована помощниками конгрессменов. Она имеет влияние на вопросы демократии и безопасности и активно поддерживает Украину.

В конфиденциальном отчете директора и главного юрисконсульта комиссии говорится о том, что Паркер путешествовал по линии фронта в Украине в камуфляже и с украинскими военными знаками различия, а также "нанял украинского чиновника для получения стипендии от правительства США, вопреки возражениям чиновников по вопросам этики и безопасности Конгресса США".

Представитель Паркера заявил, что он не сделал ничего плохого. В то же время глава комиссии рекомендовал уволить Паркера.

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Отчет опирался на публичные записи мероприятия, во время которого Паркер рассказывал о получении снаряжения для украинских снайперов.

В записи он сказал, что родственник в Украине передал ему 30 000 долларов, собранных ветеранами и волонтерами, на которые он купил дальномеры на Amazon и баллистические датчики ветра у производителя из Филадельфии.

Он сказал, что доставил их в Харьков на Пасхальные выходные 2022 года "ребятам, которые собираются бороться со снайперами на передовой". Дальномеры - это специализированные бинокли или монокуляры. Ветромеры помогают рассчитывать погодные параметры для выравнивания выстрелов.

Экспорт такого оборудования не обязательно ограничен, хотя поставки сложных моделей могут быть ограничены. Паркер сказал, что он придерживается экспортного законодательства: "В воюющую Украину нельзя ехать с пустым чемоданом".

В докладе поднимается вопрос о том, что горячая поддержка Украины Паркером пересекает этические и правовые границы, и что он, как госслужащий США, мог действовать как агент Украины. Через своего представителя Паркер отрицает это.

В соцсетях Паркер заявил, что с начала вторжения в феврале 2022 года он по меньшей мере семь раз ездил в Украину, в том числе в зоны боевых действий, называя себя "американским чиновником, который больше всего путешествовал по Украине в военное время".

На фотографиях из этих поездок в социальных сетях он изображен в камуфляже и с опознавательными знаками украинских подразделений.

Представитель Паркера заявил, что поездки на фронт не были официальными.

Но Паркер публично говорил так, как будто они были официальными. Некоторые из тех, кто путешествовал с ним, сказали, что верили, что он был по государственным делам.

Посещение линии фронта в Украине не является незаконным, несмотря на предостережения Государственного департамента США.

По словам двух американских чиновников, которые непосредственно знакомы с ходом расследования, он рассказал представителям Конгресса, что по крайней мере часть его поездок была направлена на то, чтобы убедить семью, которая осталась в Украине, уехать оттуда.

Темы: СШАоружие
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