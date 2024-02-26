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Spiegel: Німеччина вмовляє Індію передати снаряди, які б допомогли Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 26 лютого 2024, 12:42
Spiegel: Німеччина вмовляє Індію передати снаряди, які б допомогли Україні
Прапор Індії, NurPhoto via Getty Images

Представники Німеччини ведуть таємні переговори з Індією щодо закупівлі боєприпасів для України.

Джерело: Spiegel, цитує "Європейська правда"

Деталі: За даними німецького видання, неформальна група офіцерів, дипломатів і державних службовців з канцелярії, фінансового та економічного відомств зустрічається в Берліні кожні два тижні.

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Вони дають поради, до яких країн можна звернутися, які ще можуть мати запаси боєприпасів, і як їх переконати.

За інформацією з урядових кіл, політичних табу у цих перемовинах майже не існує.

В Індії, наприклад, досі зберігаються досить великі запаси артилерійських боєприпасів – за оцінками інсайдерів, це кілька сотень тисяч пострілів. Уряд у Нью-Делі відкрито не хоче продавати свої снаряди; Індія все ще підтримує дружні відносини з Москвою.

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"Як наслідок, зараз ведуться приховані переговори про те, чи можна отримати боєприпаси через посередників", – йдеться у матеріалі.

Подібні угоди, кажуть у Берліні, можливі з арабськими країнами, деякі з яких мають великі запаси. На думку експертів, на Балканах і в Африці також є держави, які все ще мають запаси – або навіть можуть виробляти боєприпаси.

Цьому передувало: Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель у розмові з Кулебою пообіцяв до кінця березня поставити Україні майже 170 тисяч снарядів.

У березні 2023 року ЄС досягнув домовленості про надання Україні мільйона боєприпасів через рік, але не досягнув цієї мети. Станом на зараз ЄС надав 355 тисяч снарядів, а до кінця року планується надати 1 155 000.

Раніше цього тижня топ-дипломат ЄС у листі головам МЗС та Міноборони держав членів закликав зробити все можливе, щоб забезпечити Україну снарядами.

Теми: допомога УкраїнізброяНімеччинаІндія
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