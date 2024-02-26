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Двоє чоловіків отримали поранення при обстрілі села у Запорізькій області

Олена РощінаПонеділок, 26 лютого 2024, 13:01
Двоє чоловіків отримали поранення при обстрілі села у Запорізькій області
Приморське на мапі Deep State

26 лютого російські війська обстріляли з артилерії село Приморське у Запорізькій області, поранивши двох цивільних чоловіків. 

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров 

Пряма мова: "Двох чоловіків поранили росіяни у Приморському Василівського району. Окупаційні війська обстріляли прифронтове село з артилерії. Медики надають постраждалим допомогу. Інформація щодо руйнувань уточнюється".

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Теми: Запорізька областьобстрілвійна
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