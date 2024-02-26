В Україні прогнозують потепління і сонячну погоду

У вівторок 27 лютого в Україні прогнозують соняну погоду, без опадів, а температура повітря місцями підніметься до 10-14° тепла.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "Прогноз погоди в Україні на 27 лютого. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Реклама:

Температура в західних, Житомирській, Вінницькій областях вночі 1-6° тепла, вдень 11-16° тепла; на решті території вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 5-10° тепла, на Одещині та в Криму до 14°.

Деталі: На Київщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-східний , 5-10 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 5-10° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, 26-27 лютого - на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. В Укргідрометцентрі радять утриматись від походів на високогір'я.