Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україні прогнозують потепління і сонячну погоду

Альона Мазуренко Понеділок, 26 лютого 2024, 14:04
В Україні прогнозують потепління і сонячну погоду
фото: УП

У вівторок 27 лютого в Україні прогнозують соняну погоду, без опадів, а температура повітря місцями підніметься до 10-14° тепла.

Джерело: Укргідрометцентр 

Дослівно: "Прогноз погоди в Україні на 27 лютого. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Реклама:

Температура в західних, Житомирській, Вінницькій областях вночі 1-6° тепла, вдень 11-16° тепла; на решті території вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 5-10° тепла, на Одещині та в Криму до 14°.

Деталі: На Київщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-східний , 5-10 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 5-10° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла.

ВІДЕО ДНЯ
 

Крім того, 26-27 лютого - на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. В Укргідрометцентрі радять утриматись від походів на високогір'я.

Теми: погодаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

CNN: Спікер Палати представників обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні

Зеленський: Ситуація на польському кордоні вийшла за межі економіки й моралі

Зеленський застеріг США і Європу від програшу "Шахедам" чи російським винищувачам

Через наїзд авто на натовп у Польщі постраждали шестеро українців

Усі шість напрямків на кордоні з Польщею заблоковані – ДПСУ

Трамп виграв кокуси у трьох штатах

Усі новини...
погода
На вихідних в Україні буде тепло
У Києві та області до кінця тижня буде тепло, без опадів
У четвер в Україні, крім південних областей, очікується дощ і мокрий сніг
Останні новини
02:12
По двох громадах Сумщини ворог вдарив НАР, ще на одну скинув 37 мін
01:40
Боррель закликав розслідувати загибель палестинців у Газі, які очікували на гумдопомогу
01:18
Ізраїль не закінчить війну в Секторі Гази, поки не знищить ХАМАС – міністр оборони Ізраїлю
00:24
30 українських ветеранів вирушили до США на змагання серед військових
23:49
CNN: Спікер Палати представників обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні
23:13
Погода на понеділок: від 3° морозу до 15° тепла, на заході невеликий дощ
23:10
Правоохоронці Іспанії, Італії та Греції ліквідували банду фальшивомонетників
22:44
Жирона з Довбиком і Циганковим мінімально програла Мальорці в чемпіонаті Іспанії
22:29
Зеленський: Ситуація на польському кордоні вийшла за межі економіки й моралі
22:20
В Іванівському під Бахмутом ідуть жорсткі бої, також росіяни атакують Богданівку – ЗСУ
Усі новини...
Реклама: