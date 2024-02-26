В Украине прогнозируют потепление и солнечную погоду

Во вторник 27 февраля в Украине прогнозируют солнечную погоду, без осадков, а температура воздуха местами поднимется до 10-14° тепла.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "Прогноз погоды в Украине на 27 февраля. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

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Температура в западных, Житомирской, Винницкой областях ночью 1-6° тепла, днем 11-16° тепла; на остальной территории ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 5-10° тепла, в Одесской области и в Крыму до 14°.

Детали: На Киевщине синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 5-10° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 7-9° тепла.

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Кроме того, 26-27 февраля - на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин. В Укргидрометцентре советуют воздержаться от походов на высокогорье.