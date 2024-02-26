Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине прогнозируют потепление и солнечную погоду

Алена МазуренкоПонедельник, 26 февраля 2024, 14:04
В Украине прогнозируют потепление и солнечную погоду
фото: УП

Во вторник 27 февраля в Украине прогнозируют солнечную погоду, без осадков, а температура воздуха местами поднимется до 10-14° тепла.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "Прогноз погоды в Украине на 27 февраля. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Реклама:

Температура в западных, Житомирской, Винницкой областях ночью 1-6° тепла, днем 11-16° тепла; на остальной территории ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 5-10° тепла, в Одесской области и в Крыму до 14°.

Детали: На Киевщине синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

 

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 5-10° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 7-9° тепла.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, 26-27 февраля - на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин. В Укргидрометцентре советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Темы: погодаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине

Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали

Зеленский предостерег США и Европу от проигрыша "Шахедам" или российским истребителям

Из-за наезда авто на толпу в Польше пострадали шестеро украинцев

Все шесть направлений на границе с Польшей заблокированы - ГПСУ

Трамп выиграл кокусы в трех штатах

Все новости...
погода
На выходных в Украине будет тепло
В Киеве и области до конца недели будет тепло, без осадков
В четверг в Украине, кроме южных областей, ожидается дождь и мокрый снег
Последние новости
02:12
По двум громадам Сумщины враг ударил НАР, еще на одну сбросил 37 мин
01:40
Боррель призвал расследовать гибель палестинцев в Газе, которые ожидали гумпомощь
01:18
Израиль не закончит войну в Секторе Газа, пока не уничтожит ХАМАС – министр обороны Израиля
00:24
30 украинских ветеранов отправились в США на соревнования среди военных
23:49
CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине
23:13
Погода на понедельник: от 3° мороза до 15° тепла, на западе небольшой дождь
23:10
Правоохранители Испании, Италии и Греции ликвидировали банду фальшивомонетчиков
22:44
Жирона с Довбыком и Цыганковым минимально проиграла Мальорке в чемпионате Испании
22:29
Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали
22:20
В Ивановском под Бахмутом идут жесткие бои, также россияне атакуют Богдановку – ВСУ
Все новости...
Реклама: