Хорватія закликала Сербію узгодити з позицією ЄС політику щодо війни РФ проти України

Міністерство закордонних і європейських справ Хорватії відкинуло звинувачення Сербії у втручанні у внутрішні справи та закликало узгодити свою політику зі спільною зовнішньою і безпековою політикою ЄС щодо питання агресії Росії проти України.

Джерело: HRT з посиланням на заяву хорватського МЗС, передає "Європейська правда"

Дослівно: "Як ми вже зазначали, не можна бути кандидатом на членство в ЄС і користуватися всіма перевагами цього, безпринципно уникаючи засудження російської агресії та пов’язаної з нею політики ЄС".

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Деталі: Дипломатична напруга виникла через висловлювання хорватського міністра закордонних справ Гордана Грлича Радмана, який закликав президента Сербії Александара Вучича визначитися, на якому стільці він сидить, назвавши Вучича сателітом Росії.

У МЗС Хорватії підкреслили, що міністр Радман констатував факт неприєднання Сербії до зовнішньої та безпекової політики Європейського Союзу щодо російської агресії проти України.

У міністерстві зазначили, що останні заяви з боку Сербії вкотре свідчать про свідоме та систематичне заперечення фактів про характер подій в Україні.

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"Європейська сім'я має власні цінності, серед яких повага до міжнародного порядку. Цей міжнародний порядок був порушений російською агресією проти суверенної та незалежної України.

Тому ми знову закликаємо Сербію узгодити свою політику зі спільною зовнішньою і безпековою політикою ЄС якнайшвидше щодо питання агресії проти України. Тому ЄС справді перебуває на правильному боці історії", – зазначають у МЗС Хорватії.

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