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Хорватия призвала Сербию согласовать с позицией ЕС политику в отношении войны РФ против Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 26 февраля 2024, 14:51
Хорватия призвала Сербию согласовать с позицией ЕС политику в отношении войны РФ против Украины
Фото: Getty Images

Министерство иностранных и европейских дел Хорватии отвергло обвинения Сербии во вмешательстве во внутренние дела и призвало согласовать свою политику с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС по вопросу агрессии России против Украины.

Источник: HRT со ссылкой на заявление хорватского МИД, передает "Европейская правда"

Дословно: "Как мы уже отмечали, нельзя быть кандидатом на членство в ЕС и пользоваться всеми преимуществами этого, беспринципно избегая осуждения российской агрессии и связанной с ней политики ЕС".

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Детали: Дипломатическое напряжение возникло из-за высказываний хорватского министра иностранных дел Гордана Грлича Радмана, который призвал президента Сербии Александара Вучича определиться, на каком стуле он сидит, назвав Вучича сателлитом России.

В МИД Хорватии подчеркнули, что министр Радман констатировал факт неприсоединения Сербии к внешней политике и политике безопасности Европейского Союза в отношении российской агрессии против Украины.

В министерстве отметили, что последние заявления со стороны Сербии в очередной раз свидетельствуют о сознательном и систематическом отрицании фактов о характере событий в Украине.

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"Европейская семья имеет собственные ценности, среди которых уважение к международному порядку. Этот международный порядок был нарушен российской агрессией против суверенной и независимой Украины.

Поэтому мы снова призываем Сербию согласовать свою политику с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС как можно быстрее по вопросу агрессии против Украины. Поэтому ЕС действительно находится на правильной стороне истории", – отмечают в МИД Хорватии.

Что предшествовало:

  • В воскресенье Сербия направила ноту протеста Хорватии после того, как хорватский министр иностранных дел назвал Вучича российским сателлитом на Балканах.
  • Глава хорватской дипломатии сказал, что Вучич должен решить, на чьей он стороне – России или Европейского Союза, "потому что невозможно и неудобно сидеть на двух стульях одновременно".
  • "Хорватский министр не только грубо вмешивается во внутренние дела Сербии, но, как всегда, лжет, оскорбляет сербский народ и угрожает гражданам страны", – отреагировал на это возмущенно президент Сербии Вучич.
  • Сербия отказалась присоединиться к западным санкциям против России, позволяя при этом московским пропагандистским каналам, таким как RT и Sputnik, распространять свой нарратив на Балканах. Чиновники ЕС неоднократно заявляли, что Сербия должна согласовать свою политику с Евросоюзом, если она действительно хочет присоединиться, и предупреждали об усилении российского влияния.

Темы: ХорватияСербиявойнаРосcия
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