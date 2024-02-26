Зеленський зустрівся з прем'єром Болгарії в Києві

Володимир Зеленський і Ніколай Денков у Києві, фото з блогу X президента

Президент України Володимир Зеленський у Києві провів переговори з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим.

Джерело: Володимир Зеленський у соцмережах, цитує "Європейська правда"

Пряма мова президента: "Сьогодні ми провели з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, як і завжди, продуктивні та цілком конкретні перемовини".

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Деталі: Зеленський подякував Болгарії за підтримку українських зусиль у Чорному морі та в Дунайському регіоні щодо розширення торговельних потоків та відновлення нормального судноплавства.

За його словами, Україні й Болгарії вдається забезпечувати нормальні економічні відносини навіть у нинішній непростий час.

Пряма мова: "Ми домовилися з Болгарією активізувати розбудову логістики та інфраструктури в нашому регіоні. Наша спільна повага до принципу добросусідства додасть економічного зростання обом нашим країнам".

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Today, I met with Bulgarian Prime Minister Nikolai Denkov for, as always, fruitful and practical talks.



I appreciate Bulgaria's support for our efforts to expand trade flows and restore normal shipping in the Black Sea and Danube regions. It is critical that we maintain normal… pic.twitter.com/eQKc9IggIW — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2024

Цьому передувало: 26 лютого прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков прибув із візитом в Україну.

У листопаді 2023 року Національні збори Болгарії ратифікували міжурядову угоду між Софією та Києвом, яка регламентує передання Україні 100 списаних бронетранспортерів.

Однак поставка обіцяних бронетранспортерів затримується через питання щодо покриття витрат на транспортування.