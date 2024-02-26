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У центрі Дніпра вандали порізали державні прапори на Алеї пошани

Валентина РоманенкоПонеділок, 26 лютого 2024, 15:36
У центрі Дніпра вандали порізали державні прапори на Алеї пошани
фото "Радіо Свобода"

Навпроти будівлі міської ради Дніпра невідомі порізали державні прапори та банер на Алеї пошани – меморіальному комплексі, створеному громадськістю на честь загиблих українських військовослужбовців.

Джерело: одна з ініціаторок створення алеї, військова медикиня Олена Мосійчук, яку цитує "Радіо Свобода"

Деталі: Це сталося в ніч проти 26 лютого.

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За словами Мосійчук, це вже третій акт вандалізму щодо алеї, створеної місяць тому. 13 лютого з неї викрали банер, а 17 лютого – зникли прапори.

Пряма мова: "Ми створили цю алею перед міськрадою в надії на те, що там є вісім камер спостереження і що міськрада допоможе в захисті. Це вже третій акт вандалізму – сьогодні були порізані великі прапори, а це вже – наруга над державною символікою. Порізаний банер. Ми звернулися до поліції та СБУ. Це – стаття, і там є докази".

 

Деталі: Медикиня каже, що громадськість Дніпра планує вкотре відновити алею власними силами.

ВІДЕО ДНЯ

В обласній поліції журналістам повідомили, що зафіксували факт наруги.

Теми: Дніпро
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