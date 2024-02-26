Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В центре Днепра вандалы порезали государственные флаги на Аллее почета

Валентина РоманенкоПонедельник, 26 февраля 2024, 15:36
В центре Днепра вандалы порезали государственные флаги на Аллее почета
фото "Радио Свобода"

Напротив здания городского совета Днепра неизвестные порезали государственные флаги и баннер на Аллее почета - мемориальном комплексе, созданном общественностью в честь погибших украинских военнослужащих.

Источник: одна из инициаторов создания аллеи, военный медик Елена Мосийчук, которую цитирует "Радио Свобода"

Детали: Это произошло в ночь на 26 февраля.

Реклама:

По словам Мосийчук, это уже третий акт вандализма в отношении аллеи, созданной месяц назад. 13 февраля с нее похитили баннер, а 17 февраля - исчезли флаги.

Прямая речь: "Мы создали эту аллею перед горсоветом в надежде на то, что там есть восемь камер наблюдения и горсовет поможет в защите. Это уже третий акт вандализма - сегодня были порезаны большие флаги, а это уже - надругательство над государственной символикой. Порезан баннер. Мы обратились в полицию и СБУ. Это - статья, и там есть доказательства".

 

Детали: Медик говорит, что общественность Днепра планирует в очередной раз восстановить аллею собственными силами.

ВИДЕО ДНЯ

В областной полиции журналистам сообщили, что зафиксировали факт надругательства.

Темы: Днепр
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине

Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали

Зеленский предостерег США и Европу от проигрыша "Шахедам" или российским истребителям

Из-за наезда авто на толпу в Польше пострадали шестеро украинцев

Все шесть направлений на границе с Польшей заблокированы - ГПСУ

Трамп выиграл кокусы в трех штатах

Все новости...
Днепр
Глава Днепропетровской ОГА показал последствия обстрела города
Атака ракет и "Шахедов" на Днепр: 4 пострадавших, повреждены дома и авто
Россияне наносили ракетные удары по Днепру
Последние новости
02:12
По двум громадам Сумщины враг ударил НАР, еще на одну сбросил 37 мин
01:40
Боррель призвал расследовать гибель палестинцев в Газе, которые ожидали гумпомощь
01:18
Израиль не закончит войну в Секторе Газа, пока не уничтожит ХАМАС – министр обороны Израиля
00:24
30 украинских ветеранов отправились в США на соревнования среди военных
23:49
CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине
23:13
Погода на понедельник: от 3° мороза до 15° тепла, на западе небольшой дождь
23:10
Правоохранители Испании, Италии и Греции ликвидировали банду фальшивомонетчиков
22:44
Жирона с Довбыком и Цыганковым минимально проиграла Мальорке в чемпионате Испании
22:29
Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали
22:20
В Ивановском под Бахмутом идут жесткие бои, также россияне атакуют Богдановку – ВСУ
Все новости...
Реклама: