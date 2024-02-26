В центре Днепра вандалы порезали государственные флаги на Аллее почета

Напротив здания городского совета Днепра неизвестные порезали государственные флаги и баннер на Аллее почета - мемориальном комплексе, созданном общественностью в честь погибших украинских военнослужащих.

Источник: одна из инициаторов создания аллеи, военный медик Елена Мосийчук, которую цитирует "Радио Свобода"

Детали: Это произошло в ночь на 26 февраля.

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По словам Мосийчук, это уже третий акт вандализма в отношении аллеи, созданной месяц назад. 13 февраля с нее похитили баннер, а 17 февраля - исчезли флаги.

Прямая речь: "Мы создали эту аллею перед горсоветом в надежде на то, что там есть восемь камер наблюдения и горсовет поможет в защите. Это уже третий акт вандализма - сегодня были порезаны большие флаги, а это уже - надругательство над государственной символикой. Порезан баннер. Мы обратились в полицию и СБУ. Это - статья, и там есть доказательства".

Детали: Медик говорит, что общественность Днепра планирует в очередной раз восстановить аллею собственными силами.

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В областной полиции журналистам сообщили, что зафиксировали факт надругательства.