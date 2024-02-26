Президент Чехії здивував країну стрибком з парашутом

Президент Чехії, колишній генерал Петр Павел вчергове здивував країну неординарним вчинком, без попередження взявши участь у спортивній події в прямому ефірі, де стрибнув з парашутом.

Джерело: низка чеських видань, серед яких Blesk, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Павел здійснив стрибок у рамках гала-вечора великої спортивної події ("Авіаспортсмен року-2023"), що транслювався на національному телебаченні.

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Участь Павела залишалася таємницею до останнього моменту для всіх, крім дружини та безпосередніх організаторів. Мешканці Чехії дізналися про неї фактично з телеекранів.

Літак, з якого виконувався стрибок, вилетів з аеродрому в районі містечка Роудніце-над-Лабем, неподалік від Праги.

Петер Павел за своє життя багато разів стрибав з парашутом, зокрема під час військової служби.

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Павел давно відомий своїм захопленням мотоциклами та любить інші види спорту, як гірські прогулянки і каякінг.

ČT24

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