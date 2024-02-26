Президент Чехии удивил страну прыжком с парашютом

Президент Чехии, бывший генерал Петр Павел в очередной раз удивил страну неординарным поступком, без предупреждения приняв участие в спортивном событии в прямом эфире, где прыгнул с парашютом.

Источник: ряд чешских изданий, среди которых Blesk, пишет "Европейская правда"

Детали: Павел совершил прыжок в рамках гала-вечера большого спортивного события ("Авиаспортсмен года-2023"), который транслировался на национальном телевидении.

Реклама:

Участие Павела оставалось тайной до последнего момента для всех, кроме жены и непосредственных организаторов. Жители Чехии узнали о ней фактически с телеэкранов.

Самолет, с которого выполнялся прыжок, вылетел с аэродрома в районе городка Роуднице-над-Лабем, неподалеку от Праги.

Петер Павел за свою жизнь много раз прыгал с парашютом, в том числе во время военной службы.

ВИДЕО ДНЯ

Павел давно известен своим увлечением мотоциклами и любит другие виды спорта, как горные прогулки и каякинг.

ČT24

Что предшествовало: