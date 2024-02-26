Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент Чехии удивил страну прыжком с парашютом

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 26 февраля 2024, 15:44
Президент Чехии удивил страну прыжком с парашютом
Петр Павел, ČT24

Президент Чехии, бывший генерал Петр Павел в очередной раз удивил страну неординарным поступком, без предупреждения приняв участие в спортивном событии в прямом эфире, где прыгнул с парашютом.

Источник: ряд чешских изданий, среди которых Blesk, пишет "Европейская правда"

Детали: Павел совершил прыжок в рамках гала-вечера большого спортивного события ("Авиаспортсмен года-2023"), который транслировался на национальном телевидении.

Реклама:

Участие Павела оставалось тайной до последнего момента для всех, кроме жены и непосредственных организаторов. Жители Чехии узнали о ней фактически с телеэкранов.

Самолет, с которого выполнялся прыжок, вылетел с аэродрома в районе городка Роуднице-над-Лабем, неподалеку от Праги.

Петер Павел за свою жизнь много раз прыгал с парашютом, в том числе во время военной службы.

ВИДЕО ДНЯ

Павел давно известен своим увлечением мотоциклами и любит другие виды спорта, как горные прогулки и каякинг.

 
ČT24

Что предшествовало:

Темы: Чехияпрезидент
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине

Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали

Зеленский предостерег США и Европу от проигрыша "Шахедам" или российским истребителям

Из-за наезда авто на толпу в Польше пострадали шестеро украинцев

Все шесть направлений на границе с Польшей заблокированы - ГПСУ

Трамп выиграл кокусы в трех штатах

Все новости...
Чехия
Президент Чехии разрешил 20 чехам присоединиться к ВСУ
Чехия собирает страны, которые профинансируют передачу Украине 800 тысяч боеприпасов
Чехия будет поставлять Украине все комплектующие для винтовок CZ BREN 2
Последние новости
02:12
По двум громадам Сумщины враг ударил НАР, еще на одну сбросил 37 мин
01:40
Боррель призвал расследовать гибель палестинцев в Газе, которые ожидали гумпомощь
01:18
Израиль не закончит войну в Секторе Газа, пока не уничтожит ХАМАС – министр обороны Израиля
00:24
30 украинских ветеранов отправились в США на соревнования среди военных
23:49
CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине
23:13
Погода на понедельник: от 3° мороза до 15° тепла, на западе небольшой дождь
23:10
Правоохранители Испании, Италии и Греции ликвидировали банду фальшивомонетчиков
22:44
Жирона с Довбыком и Цыганковым минимально проиграла Мальорке в чемпионате Испании
22:29
Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали
22:20
В Ивановском под Бахмутом идут жесткие бои, также россияне атакуют Богдановку – ВСУ
Все новости...
Реклама: