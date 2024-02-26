Доглядача київського кладовища викрили на хабарі: "продавав" місце для поховання

Правоохоронці викрили на хабарі доглядача Жулянського кладовища, який за 3 тисясі доларів пропонував місце на кладовищі.

Джерело: Київська міська прокуратура

Дослівно: "Повідомлено про підозру 47-річному доглядачу Жулянського кладовища за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди за виділення місця для поховання (ч. 3 ст. 368 ККУ)".

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Деталі: Повідомляється, що доглядач Жулянського кладовища Ритуальної служби спеціалізованого КП "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування" виконавчого органу Київської міської ради вимагав і отримав гроші за місце на кладовищі.

Доглядач повідомив чоловіку, який цікавився місцем для поховання для себе, що кладовище є напівзакритим, а поховання дозволене лише у родинну могилу.

Але за 3 тис. доларів запропонував місце для підзахоронення в занедбаній могилі, начебто там похований родич чоловіка, що шукав місце.

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Для цього потрібно лише принести будь-яке свідоцтво про смерть людини, що померла до 1999 року.

Правоохоронці зафіксували передачу коштів працівнику Жулянського кладовища.

Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 151,4 тис. грн.