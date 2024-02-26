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Смотрителя киевского кладбища разоблачили на взятке: "продавал" место для захоронения

Алена МазуренкоПонедельник, 26 февраля 2024, 16:18
Смотрителя киевского кладбища разоблачили на взятке: продавал место для захоронения

Правоохранители разоблачили на взятке смотрителя Жулянского кладбища, который за 3 тысячи долларов предлагал место на кладбище.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "Сообщено о подозрении 47-летнему смотрителю Жулянского кладбища по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды за выделение места для захоронения (ч. 3 ст. 368 УК)".

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Детали: Сообщается, что смотритель Жулянского кладбища Ритуальной службы специализированного КП "Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания" исполнительного органа Киевского городского совета требовал и получил деньги за место на кладбище.

Смотритель сообщил мужчине, который интересовался местом для захоронения для себя, что кладбище является полузакрытым, а захоронение разрешено только в семейную могилу.

Но за 3 тыс. долларов предложил место для подзахоронения в заброшенной могиле, якобы там похоронен родственник мужчины, который искал место.

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Для этого нужно лишь принести любое свидетельство о смерти человека, умершего до 1999 года.

Правоохранители зафиксировали передачу средств работнику Жулянского кладбища.

Сейчас ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 151,4 тыс. грн.

 
 

Темы: прокуратураКиеввзяткакоррупция
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