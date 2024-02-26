У Південній Кореї рекордно зросла кількість шукачів притулку з Росії – ЗМІ

За даними Корейської імміграційної служби, кількість заявок на отримання притулку в Південній Кореї громадянами Росії минулого року зросла у п’ять разів, порівняно з 2022 роком.

Джерело: CNN з посиланням на дані імміграційної служби Південної Кореї

Деталі: Згідно зі звітом, у 2023 році притулку в Південній Кореї попросили 5 750 російських громадян. Це в п'ять разів більше, ніж 1 038 росіян, які шукали захисту в 2022 році, і більше, ніж загальна кількість заявок на притулок від росіян, зареєстрованих у період з 1994 по 2019 рік.

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Після росіян найбільші групи шукачів притулку прибули з Казахстану, Китаю та Малайзії.

Повідомляється, що найпоширенішими причинами, на які посилалися шукачі притулку, були переслідування на релігійному ґрунті, за якими слідували політичні переслідування. Інші причини включали дискримінацію за належність до певної соціальної групи, раси чи національності.

Служба не уточнила причини, наведені російськими шукачами притулку.

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В CNN нагадали, що Південна Корея відома своїми суворими імміграційними законами - в тому числі і щодо прохань про притулок. Зокрема, за останні три десятиліття лише 4 052 людини були визнані біженцями в Південній Кореї з більш ніж 103 000 заяв про надання притулку.