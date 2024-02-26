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В Южной Корее рекордно выросло количество искателей убежища из России - СМИ

Станислав ПогориловПонедельник, 26 февраля 2024, 16:57
В Южной Корее рекордно выросло количество искателей убежища из России - СМИ
Фото: Getty Images

По данным Корейской иммиграционной службы, количество заявок на получение убежища в Южной Корее гражданами России в прошлом году выросло в пять раз по сравнению с 2022 годом.

Источник: CNN со ссылкой на данные иммиграционной службы Южной Кореи

Детали: Согласно отчету, в 2023 году убежища в Южной Корее попросили 5 750 российских граждан. Это в пять раз больше, чем 1 038 россиян, искавших защиты в 2022 году, и больше, чем общее количество заявок на убежище от россиян, зарегистрированных в период с 1994 по 2019 год.

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После россиян самые большие группы искателей убежища прибыли из Казахстана, Китая и Малайзии.

Сообщается, что самыми распространенными причинами, на которые ссылались искатели убежища, были преследования на религиозной почве, за которыми следовали политические преследования. Другие причины включали дискриминацию за принадлежность к определенной социальной группе, расе или национальности.

Служба не уточнила причины, приведенные российскими искателями убежища.

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В CNN напомнили, что Южная Корея известна своими строгими иммиграционными законами - в том числе и в отношении просьб об убежище. В частности, за последние три десятилетия лишь 4 052 человека были признаны беженцами в Южной Корее из более чем 103 000 заявлений о предоставлении убежища.

Темы: Южная КореяРосcиябеженцы
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