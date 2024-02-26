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Угорщина ратифікувала вступ Швеції в НАТО

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 26 лютого 2024, 17:51
Угорщина ратифікувала вступ Швеції в НАТО
Фото: Getty Images

Парламент Угорщини 26 лютого після півтора року ратифікував вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на 444.hu.

Деталі: За ратифікацію протоколу про вступ Швеції в НАТО проголосували 188 депутатів угорського парламенту, проти виступили шестеро.

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Формально процес ратифікації завершиться після того, як ратифікаційний протокол підпише президент Угорщини й він буде опублікований в офіційному віснику. Це, як очікується, відбудеться протягом наступного тижня.

Угорщина, як відомо, була останньою країною-членом НАТО, яка не погоджувала вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Тривалий час Будапешт стверджував, що підтримує вступ Швеції та буде "не останнім", хто його схвалить. На практиці ж ратифікація в угорському парламенті сталась пізніше, ніж навіть у Туреччині, яка до останнього активно критикувала Швецію через недостатню "боротьбу з тероризмом".

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, минулої п’ятниці прем’єр Швеції Ульф Крістерссон прибув з візитом до Будапешта. Під час нього Орбан заявив про "відновлення довіри у відносинахта підтвердилася інформація, що Швеція продасть Угорщині ще 4 винищувачі Gripen і продовжить угоду щодо обслуговування. 

Теми: УгорщинаНАТО
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