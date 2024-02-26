Венгрия ратифицировала вступление Швеции в НАТО

Парламент Венгрии 26 февраля после полутора лет ратифицировал вступление Швеции в Североатлантический альянс.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на 444.hu.

Детали: За ратификацию протокола о вступлении Швеции в НАТО проголосовали 188 депутатов венгерского парламента, против выступили шестеро.

Реклама:

Формально процесс ратификации завершится после того, как ратификационный протокол подпишет президент Венгрии и он будет опубликован в официальном вестнике. Это, как ожидается, произойдет в течение следующей недели.

Венгрия, как известно, была последней страной-членом НАТО, которая не согласовывала вступление Швеции в Североатлантический альянс.

Долгое время Будапешт утверждал, что поддерживает вступление Швеции и будет "не последним", кто его одобрит. На практике же ратификация в венгерском парламенте произошла позже, чем даже в Турции, которая до последнего активно критиковала Швецию из-за недостаточной "борьбы с терроризмом".

ВИДЕО ДНЯ

Как известно, в минувшую пятницу премьер Швеции Ульф Кристерссон прибыл с визитом в Будапешт. Во время него Орбан заявил о "восстановлении доверия в отношениях" и подтвердилась информация, что Швеция продаст Венгрии еще четыре истребителя Gripen и продолжит соглашение по обслуживанию.