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ЗМІ: Зеленський на початку наступного тижня відвідає Вірменію і, можливо, Азербайджан

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 26 лютого 2024, 18:49
ЗМІ: Зеленський на початку наступного тижня відвідає Вірменію і, можливо, Азербайджан
Володимир Зеленський. Фото Дмитро Ларін, УП

Інформацію про ймовірний візит президента Володимира Зеленського до Вірменії, про який вперше повідомили минулого тижня, 26 лютого підтвердив дипломатичний співрозмовник. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Азатутюн"

Деталі: Співрозмовник "Радіо Азатутюн" стверджує, що візит Зеленського до Вірменії, найімовірніше, відбудеться наступного понеділка, 4 березня. У такому разі "Зеленський також вирушить до Азербайджану", додає видання.

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У разі підтвердження це стане першим візитом Зеленського на Південний Кавказ не лише з початку повномасштабного вторгнення, а й із моменту вступу на посаду у 2019 році.

Зазначимо, що голова держави раніше зустрічався з лідерами і Азербайджану, і Вірменії на міжнародних майданчиках. Приміром, на початку жовтня 2023-го Пашинян і Зеленський вперше зустрілися на полях саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді.

Офіційно інформацію про візит українського президента МЗС Вірменії коментувати відмовилось, але депутати партії влади "Громадянський договір" у розмові з "Радіо Азатутюн" натякнули, що вона відповідає дійсності.

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"Нам усе одно, як Росія відреагує чи не відреагує (на візит Зеленського. – Ред.)", – сказав один із них, Гагік Мелконян.

Імовірний візит Зеленського до Вірменії відбудеться на тлі загострення відносин Єревана та Москви.

Вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян неодноразово повторював, що Вірменія не є союзником РФ у її війні проти України. Нещодавно він заявив, що Єреван "заморожує" членство в ОДКБ – військовому союзі під фактичним проводом Москви.

Теми: ЗеленськийВірменіяАзербайджан
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