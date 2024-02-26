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СМИ: Зеленский в начале следующей недели посетит Армению и, возможно, Азербайджан

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 26 февраля 2024, 18:49
СМИ: Зеленский в начале следующей недели посетит Армению и, возможно, Азербайджан
Владимир Зеленский. Фото Дмитрий Ларин, УП

Информацию о предполагаемом визите президента Владимира Зеленского в Армению, о котором впервые сообщили на прошлой неделе, 26 февраля подтвердил дипломатический собеседник.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн"

Детали: Собеседник "Радио Азатутюн" утверждает, что визит Зеленского в Армению, скорее всего, состоится в следующий понедельник, 4 марта. В таком случае "Зеленский также отправится в Азербайджан", добавляет издание.

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В случае подтверждения это станет первым визитом Зеленского на Южный Кавказ не только с начала полномасштабного вторжения, но и с момента вступления в должность в 2019 году.

Отметим, что глава государства ранее встречался с лидерами и Азербайджана, и Армении на международных площадках. К примеру, в начале октября 2023-го Пашинян и Зеленский впервые встретились на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

Официально информацию о визите украинского президента МИД Армении комментировать отказалось, но депутаты партии власти "Гражданский договор" в разговоре с "Радио Азатутюн" намекнули, что она соответствует действительности.

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"Нам все равно, как Россия отреагирует или не отреагирует (на визит Зеленского. – Ред.)", – сказал один из них, Гагик Мелконян.

Вероятный визит Зеленского в Армению состоится на фоне обострения отношений Еревана и Москвы.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян неоднократно повторял, что Армения не является союзником РФ в ее войне против Украины. Недавно он заявил, что Ереван "замораживает" членство в ОДКБ – военном союзе под фактическим руководством Москвы.

Темы: ЗеленскийАрменияАзербайджан
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