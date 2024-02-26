У низці південних областей була повітряна тривога через російські БпЛА, в Кривому розі пролунав вибух

Російська армія увечері 26 лютого запускала кілька груп ударних БпЛА на територію південних областей України. Повітряну тривогу оголосили у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській та Одеській областях.

Джерело: Повітряні сили в Telegram, Сили оборони півдня в Telegram, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул

Деталі: Зокрема військові станом на 19:39 попереджають про загрозу застосування ударних БпЛА у Херсонській та Миколаївській областях.

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О 19:45 повітряні сили повідомили, що ворожі БпЛА на Миколаївщині, рухаються на Одещину.

О 19:58 військові уточнили, що декілька груп ударних безпілотників рухаються територією Херсонської області, у напрямку Миколаївщини.

О 20:21 повітряні сили зазначили, що російські безпілотники на Миколаївщині, курсують у напрямку Кіровоградської та Одеської областей.

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О 20:25 Сили оборони повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА в Дніпропетровській області.

О 21:25 Вілкул повідомив, що в Кривому Розі пролунав вибух.

О 21:35 повітряні сили повідомили, що БпЛА у напрямку Кропивницького.

О 21:37 також написали, що ворожі дрони прямують з Полтавщини в напрямку Харківщини.

О 22:43 повітряники повідомили про відбій загрози.







