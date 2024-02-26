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В ряде южных областей была воздушная тревога из-за российских БпЛА, в Кривом Роге было слышно взрыв

"Украинская правда", Татьяна ОлейникПонедельник, 26 февраля 2024, 21:43
В ряде южных областей была воздушная тревога из-за российских БпЛА, в Кривом Роге было слышно взрыв
Иллюстративное фото иранских дронов - Getty Images

Российская армия вечером 26 февраля запустила несколько групп ударных БпЛА на территорию южных областей Украины. Воздушную тревогу объявили в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской и Одесской областях. 

Источник: Воздушные силы в Telegram, Силы обороны юга в Telegram

Детали: В частности военные по состоянию на 19:39 предупреждают об угрозе применения ударных БПЛА в Херсонской и Николаевской областях.

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В 19:45 воздушные силы сообщили, что вражеские БПЛА на Николаевщине, движутся в Одесскую область.

В 19:58 военные уточнили, что несколько групп ударных беспилотников движутся по территории Херсонской области, в направлении Николаевщины.

В 20:21 воздушные силы отметили, что российские беспилотники на Николаевщине, курсируют в направлении Кировоградской и Одесской областей.

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В 20:25 Силы обороны сообщили об угрозе применения ударных БпЛА в Днепропетровской области.

В 21:25 Вилкул сообщил, что в Кривом Роге раздался взрыв.

В 21:35 воздушные силы сообщили, что БПЛА в направлении Кропивницкого.

В 21:37 также написали, что вражеские дроны направляются из Полтавщины в направлении Харьковщины.

В 22:43 воздушники сообщили об отбое угрозы.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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