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Зеленський узяв участь у саміті лідерів, який зібрав Макрон для підтримки України

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 26 лютого 2024, 20:13
Зеленський узяв участь у саміті лідерів, який зібрав Макрон для підтримки України
Фото - ОП

Президент Володимир Зеленський 26 лютого взяв участь у неформальному саміті близько двох десятків держав, який організував президент Франції Емманюель Макрон для пошуку шляхів подальшої підтримки України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Зеленського 

Деталі: За словами Зеленського, головною тематикою саміту стало "все, що посилює нас у Європі, нашу стійкість, спроможності".

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"Звичайно, наші арсенали, наша здатність виробляти зброю, постачання зброї для України та безперервність підтримки", – перерахував він.

Доповнено 20:22. В окремому повідомленні Офісу президента уточнюється, що Зеленський у зверненні до учасників саміту розповів про потреби Збройних Сил України, зокрема щодо посилення протиповітряної оборони.

Також він наголосив на необхідності спільного виробництва зброї та боєприпасів, кроків щодо конфіскації активів РФ і посилення санкційного тиску на неї.

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Крім того, Зеленський запросив учасників саміту долучитись до глобального "саміту миру" у Швейцарії.

Як повідомлялось, близько двадцяти глав держав і урядів, переважно європейських, зібрались у понеділок у Парижі за ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона, щоб підштовхнути підтримку України.

Хоча нових оголошень про надання допомоги не планують, учасники зустрічі шукатимуть шляхи, як "діяти краще і рішучіше", в той час, як Київ заявив у неділю, що половина обіцяної західної зброї надходить із запізненням.

Теми: МакронЗеленськийдопомога Україні
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