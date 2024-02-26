Зеленский принял участие в саммите лидеров, который собрал Макрон для поддержки Украины

Президент Владимир Зеленский 26 февраля принял участие в неформальном саммите около двух десятков государств, который организовал президент Франции Эмманюэль Макрон для поиска путей дальнейшей поддержки Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Зеленского

Детали: По словам Зеленского, главной тематикой саммита стало "все, что усиливает нас в Европе, нашу устойчивость, способности".

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"Конечно, наши арсеналы, наша способность производить оружие, поставки оружия для Украины и непрерывность поддержки", – перечислил он.

Дополнено 20:22. В отдельном сообщении Офиса президента уточняется, что Зеленский в обращении к участникам саммита рассказал о потребностях Вооруженных Сил Украины, в частности по усилению противовоздушной обороны.

Также он отметил необходимость совместного производства оружия и боеприпасов, шагов по конфискации активов РФ и усиления санкционного давления на нее.

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Кроме того, Зеленский пригласил участников саммита присоединиться к глобальному "саммиту мира" в Швейцарии.

Как сообщалось, около двадцати глав государств и правительств, преимущественно европейских, собрались в понедельник в Париже по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, чтобы подтолкнуть поддержку Украины.

Хотя новых объявлений о предоставлении помощи не планируют, участники встречи будут искать пути, как "действовать лучше и решительнее", в то время, как Киев заявил в воскресенье, что половина обещанного западного оружия поступает с опозданием.