У США помітили, що через загрозу санкцій для банків уповільнився рух грошей до РФ

Попередження Сполучених Штатів щодо санкцій проти фінансових установ суттєво вплинуло на грошові потоки між РФ та такими країнами, як Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати й Казахстан.

Джерело: заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо в інтерв'ю Reuters, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За його словами, дані, які є в розпорядженні відомства, зокрема фінансові звіти, свідчать про зниження руху коштів після того, як Вашингтон у грудні видав указ, що загрожує санкціями фінансовим установам у третіх країнах, які допомагають Росії обійти західні санкції, запроваджені через вторгнення в Україну.

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"І я чув про це також від деяких спостерігачів, які працюють в установах,.. що вони застосовують більш обережний підхід до ведення будь-якого бізнесу з Росією, що є саме тим, чого ми хотіли", – зазначив Адейемо.

Він вказав, що відділи комплаєнсу банків серйозно поставилися до указу, оскільки це був перший раз, коли Вашингтон заявив, що застосовуватиме вторинні санкції.

"Незабаром після цього вони почали вимагати зустрічей з нами, щоб сказати: "Що ми можемо зробити, щоб переконатися, що ми збережемо доступ до долара", – сказав Адейемо.

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Представник міністерства фінансів додав, що це були великі банки, які знали, що перебувають у центрі уваги, та хотіли переконатися, що "вони на правильному боці".

"Тому що в кінцевому підсумку, навіть якщо вони можуть вести певний бізнес з РФ, він блідне в порівнянні з обсягом бізнесу, який вони ведуть зі США, або з бізнесом, який вони ведуть у доларах", – відзначив Адейемо.

Вашингтон поки що утримується від використання нового указу для запровадження санкцій проти іноземних фінансових установ.

Минулого тижня Reuters з посиланням на джерела повідомив, що погроза США накласти санкції на фінансові фірми, які ведуть бізнес з РФ, охолодила турецько-російську торгівлю, зірвавши або сповільнивши деякі платежі як за імпортовану нафту, так і за турецький експорт.

Раніше фінський виробник запчастин для ваговозів, компанія HD-Parts, яка минулого тижня потрапила до санкційного списку Сполучених Штатів, заявила про повне припинення торгівлі з Росією.

Нагадаємо, під санкції США 23 лютого потрапили 26 компаній та індивідів із 11 країн – зокрема Китаю та Сербії, – які допомагають Росії в обхід санкцій імпортувати критично важливі технології та обладнання для військово-промислової сфери.