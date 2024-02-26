В США заметили, что из-за угрозы санкций для банков замедлилось движение денег в РФ

Предупреждение Соединенных Штатов о санкциях против финансовых учреждений существенно повлияло на денежные потоки между РФ и такими странами, как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

Источник: заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда"

Детали: По его словам, данные, которые есть в распоряжении ведомства, в частности финансовые отчеты, свидетельствуют о снижении движения средств после того, как Вашингтон в декабре издал указ, грозящий санкциями финансовым учреждениям в третьих странах, которые помогают России обойти западные санкции, введенные из-за вторжения в Украину.

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"И я слышал об этом также от некоторых наблюдателей, работающих в учреждениях, ... что они применяют более осторожный подход к ведению любого бизнеса с Россией, что является именно тем, чего мы хотели", – отметил Адейемо.

Он указал, что отделы комплаенса банков серьезно отнеслись к указу, поскольку это был первый раз, когда Вашингтон заявил, что будет применять вторичные санкции.

"Вскоре после этого они начали требовать встреч с нами, чтобы сказать: "Что мы можем сделать, чтобы убедиться, что мы сохраним доступ к доллару", – сказал Адейемо.

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Представитель министерства финансов добавил, что это были крупные банки, которые знали, что находятся в центре внимания, и хотели убедиться, что "они на правильной стороне".

"Потому что в конечном итоге, даже если они могут вести определенный бизнес с РФ, он бледнеет по сравнению с объемом бизнеса, который они ведут с США, или с бизнесом, который они ведут в долларах", – отметил Адейемо.

Вашингтон пока воздерживается от использования нового указа для введения санкций против иностранных финансовых учреждений.

На прошлой неделе Reuters со ссылкой на источники сообщил, что угроза США наложить санкции на финансовые фирмы, которые ведут бизнес с РФ, охладила турецко-российскую торговлю, сорвав или замедлив некоторые платежи как за импортируемую нефть, так и за турецкий экспорт.

Ранее финский производитель запчастей для тяжеловозов, компания HD-Parts, которая на прошлой неделе попала в санкционный список Соединенных Штатов, заявила о полном прекращении торговли с Россией.

Напомним, под санкции США 23 февраля попали 26 компаний и индивидов из 11 стран – в частности Китая и Сербии, – которые помогают России в обход санкций импортировать критически важные технологии и оборудование для военно-промышленной сферы.