Макрон: Маємо бути готові до нападу Росії на країни НАТО за кілька років
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія може атакувати країни НАТО в найближчі кілька років − про це свідчать дії Москви в останні тижні.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Euractiv
Деталі: На неформальному саміті на підтримку України у Парижі 26 лютого Макрон заявив, що Росія не повинна і не може виграти цю війну, і що на карту поставлена безпека Європи.
Пряма мова президента Франції: "Я зазначив, що більш-менш усі країни, представлені за цим столом, сказали… що загальний консенсус полягав у тому, що ми повинні бути готові через кілька років до нападу Росії на (ці) країни".
Деталі: Він додав, що усі лідери згодні із тим, що не хочуть вступати у війну з "російським народом". Також вони висловили намір і надалі стримувати ескалацію, як це відбувалося після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Видання зазначає, що коментарі Макрона пролунали після того, як військове керівництво європейських країн протягом останніх тижнів все частіше попереджало, що вони вірять у спроби Росії атакувати НАТО в найближче десятиліття.
Передісторія:
- Макрон після зустрічі в Парижі 26 лютого допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.
- Макрон також оголосив, що союзники України створять коаліцію для постачання Києву ракет середньої та великої дальності.