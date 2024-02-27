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Макрон: Маємо бути готові до нападу Росії на країни НАТО за кілька років

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 27 лютого 2024, 08:47
Макрон: Маємо бути готові до нападу Росії на країни НАТО за кілька років
Емманюель Макрон. Фото GettyImages

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія може атакувати країни НАТО в найближчі кілька років − про це свідчать дії Москви в останні тижні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на  Euractiv

Деталі: На неформальному саміті на підтримку України у Парижі 26 лютого Макрон заявив, що Росія не повинна і не може виграти цю війну, і що на карту поставлена ​​безпека Європи.

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Пряма мова президента Франції: "Я зазначив, що більш-менш усі країни, представлені за цим столом, сказали… що загальний консенсус полягав у тому, що ми повинні бути готові через кілька років до нападу Росії на (ці) країни".

Деталі: Він додав, що усі лідери згодні із тим, що не хочуть вступати у війну з "російським народом". Також вони висловили намір і надалі стримувати ескалацію, як це відбувалося після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Видання зазначає, що коментарі Макрона пролунали після того, як військове керівництво європейських країн протягом останніх тижнів все частіше попереджало, що вони вірять у спроби Росії атакувати НАТО в найближче десятиліття.

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Теми: МакронРосіяНАТОвійна
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