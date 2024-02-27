Макрон: Мы должны быть готовы к нападению России на страны НАТО через несколько лет

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия может атаковать страны НАТО в ближайшие несколько лет − об этом свидетельствуют действия Москвы в последние недели.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv

Детали: На неформальном саммите в поддержку Украины в Париже 26 февраля Макрон заявил, что Россия не должна и не может выиграть эту войну, и что на карту поставлена безопасность Европы.

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Прямая речь президента Франции: "Я отметил, что более или менее все страны, представленные за этим столом, сказали... что общий консенсус заключался в том, что мы должны быть готовы через несколько лет к нападению России на (эти) страны".

Детали: Он добавил, что все лидеры согласны с тем, что не хотят вступать в войну с "российским народом". Также они выразили намерение и в дальнейшем сдерживать эскалацию, как это происходило после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Издание отмечает, что комментарии Макрона прозвучали после того, как военное руководство европейских стран в течение последних недель все чаще предупреждало, что они верят в попытки России атаковать НАТО в ближайшее десятилетие.

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