Макрон: Мы должны быть готовы к нападению России на страны НАТО через несколько лет
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия может атаковать страны НАТО в ближайшие несколько лет − об этом свидетельствуют действия Москвы в последние недели.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv
Детали: На неформальном саммите в поддержку Украины в Париже 26 февраля Макрон заявил, что Россия не должна и не может выиграть эту войну, и что на карту поставлена безопасность Европы.
Прямая речь президента Франции: "Я отметил, что более или менее все страны, представленные за этим столом, сказали... что общий консенсус заключался в том, что мы должны быть готовы через несколько лет к нападению России на (эти) страны".
Детали: Он добавил, что все лидеры согласны с тем, что не хотят вступать в войну с "российским народом". Также они выразили намерение и в дальнейшем сдерживать эскалацию, как это происходило после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Издание отмечает, что комментарии Макрона прозвучали после того, как военное руководство европейских стран в течение последних недель все чаще предупреждало, что они верят в попытки России атаковать НАТО в ближайшее десятилетие.
Предыстория:
- Макрон после встречи в Париже в понедельник допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя отметил, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.
- Макрон также объявил, что союзники Украины создадут коалицию для поставки Киеву ракет средней и большой дальности.