Українці все більше вважають, що Захід втомився від війни в Україні – КМІС

У лютому 2024 року, порівняно з жовтнем 2023 року, частка українців, які вважають, що Захід втомлюється від України зросла збільшилась з 30% до 44%, свідчать результати опитування.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 17-23 лютого 2024 року

Дослівно: "Наприкінці 2022 року лише 15% українців вважали, що Захід утомлюється від України, його підтримка слабка і що Захід хотів би від України поступок Росії. Уже через рік, на початку жовтня 2023 року, частка українців, які в це вірять, досягла 30%, а в лютому 2024 року (тобто зараз) – 44%".

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КМІС

Деталі: Повідомляється, що у всіх регіонах значно зросла частка тих, хто відчуває, що Захід втомлюється і його підтримка слабка. Зокрема, на Півдні та Сході – регіонах, які найближчі до зони бойових дій – уже більше тих, хто вважає, що Захід утомлюється від України й хоче тиснути для поступок.

Наразі ще все-таки більше тих, хто вірить, що Захід продовжує в міру можливостей підтримувати Україну – 49%, проте цей показник знизився з 76% наприкінці 2022 року.

Довідка: 17-23 лютого 2024 року КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

ВІДЕО ДНЯ

Всього було опитано 1052 респонденти. Опитування проводилося з дорослими громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України, а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.





