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Украинцы все больше считают, что Запад устал от войны в Украине - КМИС

"Украинская правда"Вторник, 27 февраля 2024, 10:45
Украинцы все больше считают, что Запад устал от войны в Украине - КМИС
Иллюстративное фото: Getty Images

В феврале 2024 года, по сравнению с октябрем 2023 года, доля украинцев, которые считают, что Запад устает от Украины, увеличилась с 30% до 44%, свидетельствуют результаты опроса.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 17-23 февраля 2024 года

Дословно: "В конце 2022 года только 15% украинцев считали, что Запад устает от Украины, его поддержка слабая и что Запад хотел бы от Украины уступок России. Уже через год, в начале октября 2023 года, доля украинцев, которые в это верят, достигла 30%, а в феврале 2024 года (то есть сейчас) - 44%".

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КМИС

Детали: Сообщается, что во всех регионах значительно выросла доля тех, кто чувствует, что Запад устает и его поддержка слабая. В частности, на Юге и Востоке - регионах, которые ближе всего к зоне боевых действий - уже больше тех, кто считает, что Запад устает от Украины и хочет давить для уступок.

Сейчас еще все-таки больше тех, кто верит, что Запад продолжает по мере возможностей поддерживать Украину - 49%, однако этот показатель снизился с 76% в конце 2022 года.

Справка: 17-23 февраля 2024 года КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. 

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Всего было опрошено 1052 респондента. Опрос проводился со взрослыми гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.



Темы: опросвойнаЗапад
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