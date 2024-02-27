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Прем'єрка Данії заявила, що Європа була наївною і тепер повинна платити більше за оборону

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 27 лютого 2024, 11:16
Прем'єрка Данії заявила, що Європа була наївною і тепер повинна платити більше за оборону
Фото: Getty Images

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Європа повинна уникнути помилок 1930-х років і активізувати та розширити свою оборонну промисловість для стримування Росії.

Деталі: "Європейська правда" з посиланням на її інтерв’ю Financial Times

Деталі: За словами прем'єрки Данії, Європа повинна обмежити соціальні витрати і скорочення податків, щоб стримати все більш агресивну Росію за допомогою тривалого збільшення фінансування на оборону і безпеку.

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"Я бачу більш агресивну Росію в усіх аспектах, не лише в Україні. І я думаю, що ми повинні запитати себе: чи є Україна кінцевим пунктом призначення для Росії? Чи це тільки частина того, чого вони хочуть досягти, знову будуючи Велику Росію?", – сказала Фредеріксен.

"Ми були занадто наївні, а в західній частині світу ми були занадто зосереджені на тому, щоб стати багатшими, і тому ми також створили залежність від країн, від яких ми не повинні залежати – газ від Росії, нові технології від Китаю", – зазначила прем’єрка, додавши, що настав час провести "дискусію з нашим населенням".

"Загалом ми не заплатили ціну за нашу свободу за останні 30 років", – заявила глава данського уряду.

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Зауваження Фредеріксен є важливими, оскільки колись про неї говорили як про можливу майбутню генеральну секретарку НАТО, а також як про потенційну наступницю Шарля Мішеля на посаді президента Європейської Ради. 

Данія стала першою країною за межами G7, що підписала 10-річну угоду про співпрацю з Україною в галузі безпеки.

Данія є одним із найбільших джерел військової допомоги Києву порівняно з розміром її економіки. Її новий пакет військової допомоги на 1,7 мільярда крон (247,4 мільйона доларів) був представлений минулого тижня.

Фредеріксен також заявила, що Данія сподівається надати Україні літаки F-16 найближчим часом.

Теми: Данія
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