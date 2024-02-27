Премьер Дании заявила, что Европа была наивной и теперь должна платить больше за оборону

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европа должна избежать ошибок 1930-х годов и активизировать и расширить свою оборонную промышленность для сдерживания России.

Детали: "Европейская правда" со ссылкой на ее интервью Financial Times

Детали: По словам премьера Дании, Европа должна ограничить социальные расходы и сокращение налогов, чтобы сдержать все более агрессивную Россию с помощью длительного увеличения финансирования на оборону и безопасность.

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"Я вижу более агрессивную Россию во всех аспектах, не только в Украине. И я думаю, что мы должны спросить себя: является ли Украина конечным пунктом назначения для России? Или это только часть того, чего они хотят достичь, снова строя Великую Россию?", - сказала Фредериксен.

"Мы были слишком наивны, а в западной части мира мы были слишком сосредоточены на том, чтобы стать богаче, и поэтому мы также создали зависимость от стран, от которых мы не должны зависеть – газ от России, новые технологии от Китая", – отметила премьер, добавив, что пришло время провести "дискуссию с нашим населением".

"В целом мы не заплатили цену за нашу свободу за последние 30 лет", – заявила глава датского правительства.

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Замечания Фредериксен важны, поскольку когда-то о ней говорили как о возможном будущем генеральном секретаре НАТО, а также как о потенциальной преемнице Шарля Мишеля на посту президента Европейского Совета.

Дания стала первой страной за пределами G7, подписавшей 10-летнее соглашение о сотрудничестве с Украиной в области безопасности.

Дания является одним из крупнейших источников военной помощи Киеву по сравнению с размером ее экономики. Ее новый пакет военной помощи на 1,7 миллиарда крон (247,4 миллиона долларов) был представлен на прошлой неделе.

Фредериксен также заявила, что Дания надеется предоставить Украине самолеты F-16 в ближайшее время.