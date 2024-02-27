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Столтенберг: НАТО не планує відправляти війська в Україну

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 27 лютого 2024, 13:27
Столтенберг: НАТО не планує відправляти війська в Україну
Єнс Столтенберг, фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує відправляти війська в Україну, натомість індивідуальні рішення окремих країн не потребують одностайної підтримки всіх країн-членів.

Джерело: Столтенберг у коментарі агентству Associated Press, передає "Європейська правда"

Деталі: Столтенберг заявив, що "союзники по НАТО надають безпрецедентну підтримку Україні. Ми робимо це з 2014 року і посилили підтримку після повномасштабного вторгнення. Але немає ніяких планів щодо бойових військ НАТО на місці в Україні".

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Столтенберг також сказав, "що це агресивна війна Росії проти України, яка грубо порушує міжнародне право".

"Згідно з міжнародним правом, Україна, звичайно, має право на самооборону, і ми маємо право підтримати її у відстоюванні цього права", – додав генсек.

НАТО як альянс надає Україні лише нелетальну допомогу і підтримку, таку як медикаменти, обмундирування і зимове спорядження. А ось члени Альянсу надсилають зброю і боєприпаси на двосторонній основі або групами. 

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Будь-яке рішення про введення військ від імені НАТО вимагатиме одностайної підтримки всіх країн-членів, натомість індивідуальні рішення окремих країн такої згоди не потребуватимуть.

Передісторія:

  • Напередодні поїздки до Парижа в понеділок прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що деякі країни зважують, чи варто укладати двосторонні угоди про відправку військ в Україну, щоб допомогти їй відбити російське вторгнення.
  • Президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Парижі у понеділок допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.
  • Після заяви Макрона Чехія, Польща та Швеція заявили, що не розглядають ідею відправлення своїх військових в Україну. 
  • Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що поява військових НАТО на території України призведе до прямого конфлікту Альянсу з РФ і ескалації ситуації.

Теми: НАТОУкраїнавійна
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