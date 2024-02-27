Столтенберг: НАТО не планує відправляти війська в Україну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує відправляти війська в Україну, натомість індивідуальні рішення окремих країн не потребують одностайної підтримки всіх країн-членів.

Джерело: Столтенберг у коментарі агентству Associated Press, передає "Європейська правда"

Деталі: Столтенберг заявив, що "союзники по НАТО надають безпрецедентну підтримку Україні. Ми робимо це з 2014 року і посилили підтримку після повномасштабного вторгнення. Але немає ніяких планів щодо бойових військ НАТО на місці в Україні".

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Столтенберг також сказав, "що це агресивна війна Росії проти України, яка грубо порушує міжнародне право".

"Згідно з міжнародним правом, Україна, звичайно, має право на самооборону, і ми маємо право підтримати її у відстоюванні цього права", – додав генсек.

НАТО як альянс надає Україні лише нелетальну допомогу і підтримку, таку як медикаменти, обмундирування і зимове спорядження. А ось члени Альянсу надсилають зброю і боєприпаси на двосторонній основі або групами.

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Будь-яке рішення про введення військ від імені НАТО вимагатиме одностайної підтримки всіх країн-членів, натомість індивідуальні рішення окремих країн такої згоди не потребуватимуть.

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