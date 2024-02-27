Столтенберг: НАТО не планирует отправлять войска в Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует отправлять войска в Украину, зато индивидуальные решения отдельных стран не требуют единодушной поддержки всех стран-членов.

Источник: Столтенберг в комментарии агентству Associated Press, передает "Европейская правда"

Детали: Столтенберг заявил, что "союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине. Мы делаем это с 2014 года и усилили поддержку после полномасштабного вторжения. Но нет никаких планов по боевым войскам НАТО на месте в Украине".

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Столтенберг также сказал, "что это агрессивная война России против Украины, которая грубо нарушает международное право".

"Согласно международному праву, Украина, конечно, имеет право на самооборону, и мы имеем право поддержать ее в отстаивании этого права", – добавил генсек.

НАТО как альянс предоставляет Украине лишь нелетальную помощь и поддержку, такую как медикаменты, обмундирование и зимнее снаряжение. А вот члены Альянса присылают оружие и боеприпасы на двусторонней основе или группами.

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Любое решение о вводе войск от имени НАТО потребует единодушной поддержки всех стран-членов, тогда как индивидуальные решения отдельных стран в таком согласии не нуждаются.

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