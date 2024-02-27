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Столтенберг: НАТО не планирует отправлять войска в Украину

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 27 февраля 2024, 13:27
Столтенберг: НАТО не планирует отправлять войска в Украину
Йенс Столтенберг, фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует отправлять войска в Украину, зато индивидуальные решения отдельных стран не требуют единодушной поддержки всех стран-членов.

Источник: Столтенберг в комментарии агентству Associated Press, передает "Европейская правда"

Детали: Столтенберг заявил, что "союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине. Мы делаем это с 2014 года и усилили поддержку после полномасштабного вторжения. Но нет никаких планов по боевым войскам НАТО на месте в Украине".

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Столтенберг также сказал, "что это агрессивная война России против Украины, которая грубо нарушает международное право".

"Согласно международному праву, Украина, конечно, имеет право на самооборону, и мы имеем право поддержать ее в отстаивании этого права", – добавил генсек.

НАТО как альянс предоставляет Украине лишь нелетальную помощь и поддержку, такую как медикаменты, обмундирование и зимнее снаряжение. А вот члены Альянса присылают оружие и боеприпасы на двусторонней основе или группами.

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Любое решение о вводе войск от имени НАТО потребует единодушной поддержки всех стран-членов, тогда как индивидуальные решения отдельных стран в таком согласии не нуждаются.

Предистория:

  • Накануне поездки в Париж в понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны взвешивают, стоит ли заключать двусторонние соглашения об отправке войск в Украину, чтобы помочь ей отразить российское вторжение.
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Париже в понедельник допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.
  • После заявления Макрона Чехия, Польша и Швеция заявили, что не рассматривают идею отправки своих военных в Украину.
  • Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что появление военных НАТО на территории Украины приведет к прямому конфликту Альянса с РФ и эскалации ситуации.

Темы: НАТОУкраинавойна
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