Протаранив авто для евакуації полеглих військових: на Львівщині у п’яній ДТП загинули 3 людей – ЗМІ

У Львівській області 26 лютого п’яний водій зіткнувся з автівкою для евакуації полеглих захисників, в якій, можливо, знаходилися тіла бійців. Внаслідок ДТП троє людей загинули та троє дістали поранення.

Джерело: поліція Львівської області, Варта

Деталі: Поліція повідомляє, що ДТП сталася близько 04:40 на автодорозі "Тернопіль-Львів" поблизу села Словіта Львівського району.

Реклама:

За попередньою інформацією, водій автомобіля "ВАЗ 2109", 21-річний мешканець одного з сіл Золочівського району, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з мікроавтобусом "Mercedes-Benz Sprinter 313", яким керував 41-річний львів’янин.

Судячи з фото, яке опублікували ЗМІ, у ДТП потрапила автівка гуманітарного проєкту ЗСУ "На щиті". За деякою інформацію ЗМІ, в ній могли перебувати тіла загиблих.

На сайті поліції не уточнюється, чи йдеться про автівку для евакуації загиблих захисників.

ВІДЕО ДНЯ

УП звернулася за коментарем до львівської поліції, проте не отримала відповіді.

фото Вврта

На сайті поліції повідомляється, що від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика та його пасажир, 24-річний мешканець Золочівського району, загинули на місці події. Ще один пасажир "ВАЗ 2109", 28-річний мешканець Кіровоградської області, отримав тілесні ушкодження та, незважаючи на зусилля медиків, помер у кареті швидкої допомоги.

Окрім цього, водій мікроавтобуса, його пасажир, 38-річний житель Львівського району, та пасажир легковика, 41-річний мешканець Золочівського району, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу.

Поліція встановила, що водій "ВАЗ 2109" перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть кількох осіб) Кримінального кодексу України.