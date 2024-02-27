Протаранил авто для эвакуации павших военных: на Львовщине в пьяном ДТП погибли 3 человека – СМИ

Во Львовской области 26 февраля пьяный водитель столкнулся с машиной для эвакуации павших защитников, в которой, возможно, находились тела бойцов. В результате ДТП три человека погибли и трое получили ранения.

Источник: полиция Львовской области, Варта

Детали: Полиция сообщает, что ДТП произошло около 04:40 на автодороге "Тернополь-Львов" вблизи села Словита Львовского района.

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По предварительной информации, водитель автомобиля "ВАЗ 2109", 21-летний житель одного из сел Золочевского района, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом "Mercedes-Benz Sprinter 313", которым управлял 41-летний львовянин.

Судя по фото, которое опубликовали СМИ, в ДТП попала машина гуманитарного проекта ВСУ "На щите". По некоторой информации СМИ, в ней могли находиться тела погибших.

На сайте полиции не уточняется, идет ли речь о машине для эвакуации погибших защитников.

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УП обратилась за комментарием во львовскую полицию, однако не получила ответа.

фото Варта

На сайте полиции сообщается, что от полученных в результате ДТП травм водитель легковушки и его пассажир, 24-летний житель Золочевского района, погибли на месте происшествия. Еще один пассажир "ВАЗ 2109", 28-летний житель Кировоградской области, получил телесные повреждения и, несмотря на усилия медиков, скончался в карете скорой помощи.

Кроме этого, водитель микроавтобуса, его пассажир, 38-летний житель Львовского района, и пассажир легковушки, 41-летний житель Золочевского района, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

Полиция установила, что водитель "ВАЗ 2109" находился в состоянии алкогольного опьянения.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст.286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.