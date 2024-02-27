Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Протаранил авто для эвакуации павших военных: на Львовщине в пьяном ДТП погибли 3 человека – СМИ

Татьяна ЛозовенкоВторник, 27 февраля 2024, 13:46
Протаранил авто для эвакуации павших военных: на Львовщине в пьяном ДТП погибли 3 человека – СМИ
фото Варты

Во Львовской области 26 февраля пьяный водитель столкнулся с машиной для эвакуации павших защитников, в которой, возможно, находились тела бойцов. В результате ДТП три человека погибли и трое получили ранения.

Источник: полиция Львовской области, Варта

Детали: Полиция сообщает, что ДТП произошло около 04:40 на автодороге "Тернополь-Львов" вблизи села Словита Львовского района.

Реклама:

По предварительной информации, водитель автомобиля "ВАЗ 2109", 21-летний житель одного из сел Золочевского района, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом "Mercedes-Benz Sprinter 313", которым управлял 41-летний львовянин.

Судя по фото, которое опубликовали СМИ, в ДТП попала машина гуманитарного проекта ВСУ "На щите". По некоторой информации СМИ, в ней могли находиться тела погибших.

На сайте полиции не уточняется, идет ли речь о машине для эвакуации погибших защитников. 

ВИДЕО ДНЯ

УП обратилась за комментарием во львовскую полицию, однако не получила ответа.

 
фото Варта

На сайте полиции сообщается, что от полученных в результате ДТП травм водитель легковушки и его пассажир, 24-летний житель Золочевского района, погибли на месте происшествия. Еще один пассажир "ВАЗ 2109", 28-летний житель Кировоградской области, получил телесные повреждения и, несмотря на усилия медиков, скончался в карете скорой помощи. 

Кроме этого, водитель микроавтобуса, его пассажир, 38-летний житель Львовского района, и пассажир легковушки, 41-летний житель Золочевского района, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

Полиция установила, что водитель "ВАЗ 2109" находился в состоянии алкогольного опьянения.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст.286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

 
фото полиции

Темы: ЛьвовщинаДТПтранспортВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине

Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали

Зеленский предостерег США и Европу от проигрыша "Шахедам" или российским истребителям

Из-за наезда авто на толпу в Польше пострадали шестеро украинцев

Все шесть направлений на границе с Польшей заблокированы - ГПСУ

Трамп выиграл кокусы в трех штатах

Все новости...
Львовщина
Заключенный и его жена по заданию ФСБ искали ТЭС на Львовщине – СБУ
Ракеты РФ уничтожили электроподстанцию во Львове, повредили объекты инфраструктуры в Запорожье и Днепре
Не сдетонировала: во Львовской области нашли обломки сбитой ракеты
Последние новости
02:12
По двум громадам Сумщины враг ударил НАР, еще на одну сбросил 37 мин
01:40
Боррель призвал расследовать гибель палестинцев в Газе, которые ожидали гумпомощь
01:18
Израиль не закончит войну в Секторе Газа, пока не уничтожит ХАМАС – министр обороны Израиля
00:24
30 украинских ветеранов отправились в США на соревнования среди военных
23:49
CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине
23:13
Погода на понедельник: от 3° мороза до 15° тепла, на западе небольшой дождь
23:10
Правоохранители Испании, Италии и Греции ликвидировали банду фальшивомонетчиков
22:44
Жирона с Довбыком и Цыганковым минимально проиграла Мальорке в чемпионате Испании
22:29
Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали
22:20
В Ивановском под Бахмутом идут жесткие бои, также россияне атакуют Богдановку – ВСУ
Все новости...
Реклама: