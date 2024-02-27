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В Україні не буде опадів найближчими днями, а на сході вночі прогнозують легкий мороз

"Українська правда"Вівторок, 27 лютого 2024, 13:49
В Україні не буде опадів найближчими днями, а на сході вночі прогнозують легкий мороз
Ілюстративне фото: Getty Images

У середу 28 лютого в Україні буде без опадів, на сході прогнозують легкий мороз вночі, проте вдень температура підніметься до 7° тепла.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Температура в західних областях та на Одещині вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 12-17° тепла, на решті території вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 5-10° тепла.

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У Києві в середу - без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла.

У четвер, 29 лютого, також без опадів. Температура у східних областях уночі 2-7° морозу, вдень 2-7° тепла. У західних областях вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°. На решті території вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла.

У столиці 29 лютого також без опадів. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі близько 0°; вдень 8-10° тепла.

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Теми: погода
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