В Украине не будет осадков в ближайшие дни, а на востоке ночью прогнозируют легкий мороз

В среду 28 февраля в Украине будет без осадков, на востоке прогнозируют легкий мороз ночью, однако днем температура поднимется до 7° тепла.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Температура в западных областях и в Одесской области ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 12-17° тепла, на остальной территории ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 5-10° тепла.

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В Киеве в среду - без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью около 0°, днем 7-9° тепла.

В четверг, 29 февраля, также без осадков. Температура в восточных областях ночью 2-7° мороза, днем 2-7° тепла. В западных областях ночью 1-6° тепла, днем 11-16°. На остальной территории ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 6-11° тепла.

В столице 29 февраля также без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°; днем 8-10° тепла.

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