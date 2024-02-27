Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Поплічники Путіна": Фіцо та Орбана у Празі зустріли протестом

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 27 лютого 2024, 14:29
Поплічники Путіна: Фіцо та Орбана у Празі зустріли протестом
Віктор Орбан, Роберт Фіцо, фото: Getty Images

Прем’єрів Словаччини та Угорщини, Роберта Фіцо та Віктора Орбана, зустріли у Празі протестом з критикою за їхню позицію у війні Росії проти України, куди вони прибули на запрошення чеського прем’єра Петра Фіали для участі у саміті "Вишеградської четвірки" (Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини).

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Idnes

Деталі: На маршруті прем’єрів їх зустріли мітингом із плакатами "Фіцо, їдь додому у Росію", "Фіцо + Орбан – боягузливі поплічники Путіна" тощо.

Реклама:
 
Фото Michal Růžička

Перед зустріччю "четвірки" Фіала окремо зустрівся з прем’єром Польщі Дональдом Туском.

 
Фото Michal Růžička

Попри великі розбіжності з Фіцо та Орбаном у питанні підтримки України Фіала вважає, що формат "Вишеграду" ще не варто ховати і що є чимало центральноєвропейських питань спільного інтересу, які їм є сенс обговорити разом.

Водночас чеський прем’єр сказав, що у розмові з Фіцо торкнеться і його останніх заяв стосовно України. 

ВІДЕО ДНЯ

"Усі ми прагнемо миру, але до миру є лише один шлях. Той, де ми не будемо поступатися агресору", – наголосив Фіала.

"Якщо опустити зброю і сховатися – це ніколи не призведе до миру. І я не можу прийняти твердження, що це українці чи західні держави почали конфлікт. Винуватець абсолютно зрозумілий… Достатньо просто відкрити очі, щоб побачити, хто у цій ситуації жертва, а хто агресор", – заявив він.

Туск перед зустріччю сказав, що неприємно вражений заявами Фіцо і прямо поставить питання, чи Вишеградський формат ще взагалі має значення з такими принциповими розбіжностями у поглядах.

Він зауважив, що усі чотири держави мають практично ті самі спільні інтереси, у тому числі в питаннях безпеки. "Немає причин, чому держави нашого регіону не можуть зараз, як і раніше, об’єднатися на підтримку і допомогу тим, хто бореться проти режиму, який не поділяє жодної з наших спільних цінностей", – заявив прем’єр Польщі. 

Що було раніше: У другу річницю повномасштабної війни Фіцо заявив, що війна почалася "з розгулу українських неонацистів". На початку цього тижня він скликав раду безпеки, занепокоївшись зустріччю союзників у Парижі щодо підтримки України.

Теми: ОрбанСловаччинаЧехія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 01:59В Одесі через атаку "Шахедів" двоє загиблих, ще одного чоловіка врятували з-під завалів

Уночі сили ППО збили 14 "Шахедів" з 17

У Росії прізвище покійного Навального прирівняли до екстремістської символіки

ISW: Росія випробувала ракету "Ярс", щоб вселити страх у західну аудиторію

Росія заявила, що німецькі генерали обговорювали підрив Кримського мосту: Берлін вирішив перевірити

Байден підписав тимчасовий бюджет, щоб запобігти шатдауну

Усі новини...
Орбан
Прем’єр Швеції приїхав до Орбана у Будапешт перед очікуваним схваленням вступу в НАТО
"Педофільський" скандал в Угорщині: партія Орбана визначилася з новим президентом
Орбан заявив, що Україна має бути "буферною зоною" поза ЄС і НАТО
Останні новини
09:41
У Бундестазі хочуть пояснень через нібито перехоплення Росією розмов німецьких генералів
09:24
Сирський незадоволений командирами деяких бригад та заявив про кадрові зміни
09:11
"Єва, яку не знаю". Історія дівчини, яка облисіла після стресу через пожежу в літньому таборі
09:10
Сійярто в день похорону Навального похизувався відео з Лавровим
08:49
оновлено від 01:59В Одесі через атаку "Шахедів" двоє загиблих, ще одного чоловіка врятували з-під завалів
08:40
Німецькі винищувачі вперше перехопили літаки РФ біля територіальних вод Латвії
08:33
Росіяни втратили ще один літак та майже тисячу вояків
08:20
Російського тенісиста дискваліфікували з турніру в Дубаї за істеричні крики на суддю
08:16
Уночі сили ППО збили 14 "Шахедів" з 17
07:56
відеоВ Санкт-Петербурзі через полювання на безпілотник ППО пошкодила багатоповерхівку
Усі новини...
Реклама: