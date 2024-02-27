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Приспешники Путина": Фицо и Орбана в Праге встретили протестом

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 27 февраля 2024, 14:29
Приспешники Путина: Фицо и Орбана в Праге встретили протестом
Виктор Орбан, Роберт Фицо, фото: Getty Images

Премьеров Словакии и Венгрии, Роберта Фицо и Виктора Орбана, встретили в Праге протестом с критикой за их позицию в войне России против Украины, куда они прибыли по приглашению чешского премьера Петра Фиалы для участия в саммите "Вышеградской четверки" (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии).

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Idnes

Детали: На маршруте премьеров их встретили митингом с плакатами "Фицо, езжай домой в Россию", "Фицо + Орбан – трусливые приспешники Путина" и другие.

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Фото Michal Růžička

Перед встречей "четверки" Фиала отдельно встретился с премьером Польши Дональдом Туском.

 
Фото Michal Růžička

Несмотря на большие разногласия с Фицо и Орбаном в вопросе поддержки Украины Фиала считает, что формат "Вышеграда" еще не стоит прятать и что есть немало центральноевропейских вопросов общего интереса, которые им есть смысл обсудить вместе.

В то же время чешский премьер сказал, что в разговоре с Фицо коснется и его последних заявлений относительно Украины.

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"Все мы хотим мира, но к миру есть только один путь. Тот, где мы не будем уступать агрессору", – подчеркнул Фиала.

"Если опустить оружие и спрятаться – это никогда не приведет к миру. И я не могу принять утверждение, что это украинцы или западные государства начали конфликт. Виновник абсолютно ясен... Достаточно просто открыть глаза, чтобы увидеть, кто в этой ситуации жертва, а кто агрессор", – заявил он.

Туск перед встречей сказал, что неприятно поражен заявлениями Фицо и прямо поставит вопрос, имеет ли Вышеградский формат еще вообще значение с такими принципиальными разногласиями во взглядах.

Он отметил, что все четыре государства имеют практически те же общие интересы, в том числе в вопросах безопасности. "Нет причин, почему государства нашего региона не могут сейчас, как и раньше, объединиться в поддержку и помощь тем, кто борется против режима, который не разделяет ни одной из наших общих ценностей", – заявил премьер Польши.

Что предшествовало: Во вторую годовщину полномасштабной войны Фицо заявил, что война началась "с разгула украинских неонацистов". В начале этой недели он созвал совет безопасности, обеспокоившись встречей союзников в Париже по поддержке Украины.

Темы: ОрбанСловакияЧехия
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