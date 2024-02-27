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Мера Хуста відправили у відставку

Олена РощінаВівторок, 27 лютого 2024, 14:45
Мера Хуста відправили у відставку
Володимир Кащук, фото міськради Хуста - khust-miskrada.gov.ua

Володимира Кащука відправили у відставку з посади міського голови Хуста, що в Закарпатській області.

Джерело: Mukachevo.net, "Закарпаття 24"

Деталі: 27 лютого на позачерговій сесії було розглянуте питання висловлення недовіри міському голові Володимиру Кащуку.

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За результатами таємного голосування більшість депутатів проголосували за відставку мера. "За" проголосувало 33 депутатів, не голосував – 1.

12 лютого депутати Хустської міської ради подали звернення щодо скликання позачергової сесії із порядком денним про висловлення недовіри міському голові. Звернення підписали депутати фракцій "Слуга народу", частина фракції "Рідне Закарпаття", "Батьківщина", "За Майбутнє", "Сила і Честь", "ОПЗЖ" та "Радикальна партія".

Приводами для такого кроку стали:

ВІДЕО ДНЯ
  • скандал із рекордною зарплатнею очільника міста, преміями собі й оточенню у розмірі 200-300%;
  • недофінансування захисників ТРО Хуста, які виконують бойове завдання на сході України;
  • занепад інфраструктури, комунального господарства міста та сіл громади;
  • ігнорування думки громадськості у прийнятті рішень, контроль над земельними питаннями, що включаються до порядку денного сесій міської ради тощо.

Володимир Кащук отримує найбільшу серед мерів міст зарплату в Україні. Зокрема, за 2022 рік він задекларував 1 228 494 гривень зарплати. Окрім зарплати, посадовець отримав ще 150 614 грн пенсії.

Секретарем міської ради в Хусті є Василь Губаль, який зараз входить у партію "Слуга народу". Саме він має виконувати обов’язки міського голови за відсутності обраного мера. 

Василь Губаль із вересня 2014 року до липня 2015 року очолював Закарпатську обласну держадміністрацію, а в 2010-2014 роках був головою Хустської районної ради.

Теми: Закарпаттямісцева влада
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